Çin Merkez Bankası gösterge faizi oranlarını indirdi

Çin Merkez Bankası gösterge konumdaki kredi ana faiz oranlarında indirime gitti. Banka, 1 yıl vadeli LPR'yi 10 baz puan indirerek yüzde 3,80'den yüzde 3,70'e indirdi. Çin MB 1 yıl vadeli LPR'yi Aralık ayında yüzde 3,85'ten yüzde 3,80'e düşürmüştü.

Çin MB, 5 yıl vadeli LPR'de ise Nisan 2020'den bu yana ilk kez indirime gitti ve faiz oranını 5 baz puan düşürerek yüzde 4,65'ten 4,60'a çekti.

Analistler, Çin MB'nin para politikasını bu yılın ilk yarısında gevşetmek için biraz daha alanı olduğunu, Mart ayında yapılacak yıllık parlamento toplantısında belirlenecek büyüme hedefinin bu konuda belirleyici olacağını ifade ediyorlar.

Capital Economis ekonomiti Sheana Yue'ye göre Çin MB, 1 yıl vadeli LPR'de yılın ilk yarısında 20 baz puan daha faiz indirimi yapabilir.