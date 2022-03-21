Çin Merkez Bankası gösterge kredi faiz oranını değiştirmedi
Çin Merkez Bankası hane halkları ve şirketler için kredi gösterge faiz oranını değiştirmedi.
Çin Merkez Bankası , 1 yıl vadeli kredi ana faiz oranını (LPR) yüzde 3,70 ve 5 yıl vadeli kredi ana faiz oranını yüzde 4,60 seviyesinde tuttu.
Ekonomistlerin büyük bölümü de Çin MB'nin faiz oranını değiştirmeyeceğini öngörüyorlardı.
Ancak Çin ekonomisinin yüzde 5,5'lik 2022 yılı büyüme hedefini yakalaması için Çin MB'nin sağlayacağı desteğe ihtiyacı olduğunu belirten ekonomistler, Banka'nın yılın ikinci çeyreğinin ilk yarısında faiz oranında indirime gideceğine inanıyorlar.