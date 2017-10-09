Çin Merkez Bankası, para politikasında değişikliğe gidebilir

09 Ekim 2017

Goldman Sachs, Çin Merkez Bankası'nın ekonomideki değişikliklere veya Çin Komunist Partisi'nin 19'nucu kongresi sonrası politik liderlerin ajandalarındaki değişiklilere yanıt olarak, önümüzdeki aylarda para politikasında yeniden bir ayarlamaya gidebileceğini açıkladı.

Goldman Sachs'in kıdemli çin ekonomisti MK Tang'a göre Çin MB'nin politika değişikliklerini anlamak için yatırımcıların interbank faiz oranları ve çeyrek dönem raporları gibi sinyalleri takip etmeleri gerektiğini ifade etti.

Tang, "Çin'de politika niyetlerini anlamak her zaman kolay olmaz, düzenli faiz toplantısının yapılmaması ve kıdemli yetkililerden sınırlı sayıda açıklama gelmesi politika değişikliklerinin anlaşılmasını zorlaştırır. Ancak bu hiç bilgi olmadığı anlamına gelmez, ancak geniş ölçekte bir izleme ve analiz gerekir" diye konuştu.