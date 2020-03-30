Çin Merkez Bankası, piyasaya likidite verdi, kredi faizini düşürdü

30 Mart 2020

Çin Merkez Bankası (PBOC), 17 Şubat'tan bu yana ilk kez finans sistemine APİ (Açık Piyasa İşlemleri) yoluyla likidite enjekte etti ve Aralık 2018'den beri en uzun hareketsiz dönemini sonlandırdı. Banka ayrıca kredi faizini yüzde 2,4’den yüzde 2,2’ye düşürdü.

PBOC böylelikle, koronavirüs salgınının kötüleşen ekonomik etkisine tepki çerçevesinde, bankalara verdiği kredilere uyguladığı faizde 2015'ten bu yana en büyük indirimini gerçekleştirmiş oldu.

PBOC, Pazartesi günkü açıklamaya göre, bankacılık sistemine 50 milyar yuan (7.1 milyar dolar) enjekte ettiği 7 gün vadeli ters repo operasyonunda faizi yüzde 2.4'ten yüzde 2.2'ye düşürdü. Çin Merkez Bankası, bu operasyonun reel ekonomiye destek için likiditeyi yeterli miktarda tutacağını kaydetti.

PBOC'un politika faizine yönelik Şubat ayından bu yana bu ilk indirim, Komünist Parti liderliğinin Cuma günkü koronavirüs salgınından dolayı iç ve uluslararası talepte meydana gelen düşüş nedeniyle ekonomiye desteği artırma yolundaki taahhüdü ile uyumluydu. Bu adım Çin Merkez Bankası'nı, son dönemde para politikasını güçlü bir şekilde gevşeten küresel merkez bankalarına yaklaştıdı.

Hong Kong'da Australia & New Zealand Banking Group baş Çin ekonomisti Raymond Yeung, "Beklenenden daha büyük faiz indirimi, Çin'in ekonomik istikrara yönelik koordineli konsorsiyuma katılma konusundaki istekliliğini gösteriyor," dedi ve "Küçük ve orta ölçekli işletmeler nakit akışının durmasından dolayı çöküyorlar" değerlendirmesinde bulundu.