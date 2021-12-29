Çin Merkez Bankası, reel sektöre daha fazla destek sunacak

Çin’de merkez bankası işlevi gören Çin Halk Bankası’nın Başkanı Yi Gang, ülke ekonomisini istikrara kavuşturmak için 2022’de reel ekonomiye daha fazla destek sunulacağını söyledi. Yi Gang, Xinhua Haber Ajansı’na verdiği demeçte; azalan talep, arz sıkıntısı ve zayıflayan beklenti ile karşı karşıya kalan Çin ekonomisinin kısa vadeli aşağı yönlü baskı altında olduğunu ve istikrarı korumanın büyük önem taşıdığını belirtti.

Yi, Çin merkez bankasının ihtiyatlı para politikasının esnek ve uygun olmasını güvence altına almanın yanı sıra yeterli likidite de sağlayacağına işaret etti. Bu yıl şirket kredilerinin ortalama faiz oranının yüzde 5’in altında olduğunu ve bunun tarihsel bir düşüş rekoruna imza attığını hatırlatan Yi Gang, merkez bankasının küçük işletmelere yeniden finansmanı teşvik etmeye ve gerektiğinde kotayı artırmaya devam edeceğini söyledi.

Ayrıca merkez bankasının karbon nötr hedefini destekleme görevinin bir parçası olarak, yıl sonuna kadar, karbon emisyonunu azaltmak amacıyla finans kuruluşlarına ilk etapta düşük maliyetli krediler sağlanacak. Yi, finansal risklerin kontrol altında olduğunu ve emlak piyasasına yönelik piyasa beklentisinin iyileştiğini yineleyerek “Şirket hissedarları ve yerel yönetimler, risk olaylarının sorumluluğunu paylaşmalı” dedi.