Çin Merkez Bankası'ndan 2024'ten bu yana en güçlü altın alımı

Altın fiyatları, merkez bankalarının güçlü alımlarıyle birlikte yükselişe geçiyor.

Orta Doğu'da yeniden artan gerilimler piyasaları baskı altında tutsa da, merkez bankalarının devam eden talebi değerli metalleri desteklemeyi sürdürdü. Ons altın, önceki seanstaki sınırlı düşüşün ardından 4 bin 720 dolar seviyesine yakın işlem gördü.

Açıklanan verilere göre Çin Merkez Bankası (PBOC) nisan ayında 8 ton altın satın aldı. Böylece bankanın aylık altın alımları 2024'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Uzmanlar Çin Merkez Bankası'nın alımlarını sürdürmesinin Asyalı alıcılar için teşvik edici olabileceğini söyledi.

Orta Doğu'daki çatışmaların en sert döneminin geride kalmasının ardından piyasada olası bir yükseliş için erken pozisyonlanma görüldüğü ifade edildi.

Orta Doğu'daki gerilim izleniyor

Öte yandan Orta Doğu'da yaşanan yeni çatışmalar da piyasaların odağında yer aldı. ABD'nin, İran'ın boğazdan geçen üç donanma destroyerine ateş açmasının ardından bölgedeki askeri hedefleri vurduğu belirtildi.

Bölgede artan gerilim, ABD'nin üçüncü ayına giren savaşı sona erdirme çabalarının sürdüğü bir dönemde dikkat çekti. Piyasalar ayrıca İran'ın, enerji sevkiyatı açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik öneriye vereceği yanıtı takip ediyor.

Savaşın başlamasından bu yana yüzde 11 geriledi

Çatışmaların başlamasından bu yana altının yaklaşık yüzde 11 gerilediği belirtilirken, Hürmüz Boğazı'nın kapanma riskinin enerji fiyatlarında yarattığı baskının enflasyon endişelerini artırdığı ifade ediliyor.

Analistler, yüksek faiz oranları ve güçlü ABD dolarının ise faiz getirisi bulunmayan ve dolar üzerinden fiyatlanan altın üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini belirtiyor.