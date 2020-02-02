Çin Merkez Bankası'ndan piyasalara 174 milyar dolar likidite

02 Şubat 2020

HİLAL SARI

Koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 300’ü geçerken, Yeni Yıl tatilinin ardından bugün 23 Ocak’tan bu yana kapalı olan hisse piyasalarının tekrar açılacağı Çin’de, merkez bankası piyasalara 1.2 trilyon yuan (173.8 milyar dolar) likidite sağlayacak. Yatırımcılar geçen cuma açılması planlanan ama açılışı iki gün daha hükümet tarafından ertelenen Çin piyasalarında hayli volatil bir işlem günü olmasını bekliyor. Çin otoriteleri şimdiye kadar 305 kişinin hayatını kaybettiği biri hariç tüm ölümlerin Çin’de gerçekleştiği salgınla mücadele için çeşitli para politikası enstrümanlarını kullanacaklarını daha önce de söylemişti.

Çin Merkez Bankası’nın web sitesinde pazar günü yayınlanan açıklamada bankacılık sistemine sağlananan toplam likiditenin bu likidite hamlesi sonrası geçen yılın aynı dönemine göre 900 milyar yuan (yaklaşık 130 milyar dolar) daha fazla olacağı belirtildi. Reuters’ın merkez bankasının resmi verilerinden yaptığı hesaplamaya göre piyasaya 150 milyar yuan (21.6 milyar dolar) daha net nakit likidite enjekte edilecek.

Çin’in devlet destekli yayınlarından People’s Daily’ye bilgi veren Çin Sermaye Piyasaları Kurulu (CSRC) salgının piyasalara etkisinin ‘kısa vadeli’ olacağını öngördüklerini belirterek, piyasa açılışı için başka bir erteleme olmayacağı bilgisini verdi. CSRC salgından etkilenen şirketleri desteklemek için vadesi geçmiş hisse rehin sözleşmesi olan şirketlerin uzatma için başvurabileceklerini belirtti ve şirket tahvili yatırımcılarını borç vadelerini uzatma çağrısı yaptı. CSRC aynı zamanda A-hisseleri piyasası için yeni hedge enstrümanları çıkartmayı planlıyor. Ayrıca panik havasının giderilmesine yardımcı olmak amacıyla bugünden itibaren kapanış sonrası vadeli işlemler oturumunun da askıya alınacağı belirtildi.

OPEC+ salgının etkisini değerlendirecek

Tüm bu gelişmelere paralel Reuters’a konuşan kaynaklar Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin üretim kısıntılarını salgının etkilerini de değerlendirerek 4-5 Şubat tarihlerinde Viyana’da tekrar bir araya geleceğini belirtti. Petrol fiyatları salgına bağlı endişelerle dört hafta ard arda düşerek mayıstan bu yana en kötü ayını yaşadı. Brent 56 dolara kadar gerilerken, Batı Teksas Petrolü ise 51 dolara kadar düştü.

Çin dışında ilk ölüm haberi Filipinler’den

İsveç, Rusya ve İtalya’da da ilk vakaların tespit edildiği 2019-nCoV salgınında Filipinlerde virüs tespit edilen bir hastanın hayatını kaybetmesiyle ilk kez Çin sınırları dışında bir ölüm kayda geçmiş oldu.

Çin diğer ülkelerden gelen seyahat kısıtlamaları, kapıda vize uygulamalarının iptalleri, havayollarının uçuş iptalleri ve hükümetlerin vatandaşlarını tahliye etmesi gibi nedenlerle ciddi bir izolasyon baskısıyla karşı karşıya. Dünya Sağlık Örgütü’nün uluslararası kamu sağlığı acil durumu (PHEIC) ilan etmesinin ardından ülkelerden muhtelif koruyucu önlemler gelmeye devam ediyor. Endonezya Çin’le olan tüm uçuşları durdurduğunu ve ülkeye Çin’de 14 gün kalmış açıklarken, ABD, Çin’e gitmiş olan yabancı vatandaşları sınırlarından almayacağını duyurdu. Bangladeş Çin vatandaşlarına kapıda vize uygulamasını askıya alırken, Rusya da ülkeden vatandaşlarını tahliye edeceğini açıkladı. Irak da salgının ülkeye girmesi endişeleriyle Çin’den gelen tüm yabancı vatandaşların sınırdan alınmasını yasakladı. Açıklama İçişleri Bakanlığı’ndan geldi. Öte yandan Çin’in ulusal petrol şirketi CNPC, Irak’ın petrol sektöründeki en büyük yatırımcı ve yine devlete ait CNOOC Ltd Irak’ın güneydoğusundaki Maysan petrol sahasında faaliyetlerini sürdürüyor.

Perakende sektöründen de olumsuz haberler gelmeye devam ediyor. ABD’li telefon üreticisi Apple ise 9 cumartesi günü 9 Şubat’a kadar Çin’deki tüm mağazalarını kapatacağını açıkladı.