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Çin, piyasalara 500 milyar yuan verdi

Çin Merkez Bankası orta vadeli kredi kolaylığı yolu ile finansal sisteme 500 milyar yuan verdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Çin Merkez Bankası bugün orta vadeli kredi kolaylığı yolu ile finansal sisteme 500 milyar yuan verdi. Faiz oranı ise 20 aydır olduğu gibi değişmeyerek yüzde 2,95 oldu.

Çin MB ayrıca 7 gün vadeli ters repo ile bankacılık sistemine 10 milyar yuan verdi. 7 günlük ters repoda faiz dün gerçekleştirilen aynı miktardaki operasyonda olduğu gibi yüzde 2,20 seviyesinde oluştu.

 