Çin, piyasalara 500 milyar yuan verdi

Çin Merkez Bankası bugün orta vadeli kredi kolaylığı yolu ile finansal sisteme 500 milyar yuan verdi. Faiz oranı ise 20 aydır olduğu gibi değişmeyerek yüzde 2,95 oldu.

Çin MB ayrıca 7 gün vadeli ters repo ile bankacılık sistemine 10 milyar yuan verdi. 7 günlük ters repoda faiz dün gerçekleştirilen aynı miktardaki operasyonda olduğu gibi yüzde 2,20 seviyesinde oluştu.