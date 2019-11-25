Çin, rekor dolar tahvili ihracı planlıyor

25 Kasım 2019

Çin'in teklif miktarı 6 milyar dolar bulacak rekor miktarda hazine tahvili satışı planladığı belirtildi. Konunun halka açık olmaması nedeniyle isimlerinin açıklanmasını istemeyen kaynaklara göre Maliye Bakanlığı üç, beş, on ve yirmi yıl vadeli dolar tahvili ihracı planlıyor. Bakanlık konuyla ilgili açıklama yapmadı.

İhracın gerçekleşmesi halinde Çin art arda üç yıl dolar tahvili satmış olacak. Bu durum dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin, şirketlerin ve yerel otoritelerin borçlanabileceği bir offshore piyasa oluşması konusundaki istekliliğini gösteriyor.

20 yıllıkların satışı 2018 yılında ihraç edilen 10 ile 30 yıllıklar arasındaki boşluğu dolduracak.

JPMorgan Özel Bankacılık tahvil birimi yöneticisi Anne Zhang, “Bu durum Çin'in düzenli bir offshore piyasa geliştirmek konusundaki kararlılığını gösteriyor. Yeni arz hazine tahvillerinde getiri eğrisi arasındaki boşluğu tamamlayacak.” dedi.