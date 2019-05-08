Çin taahhütlerinden vazgeçti

08 Mayıs 2019

ABD hükümet ve özel sektör kaynakları, Çin'in ABD ile oluşturduğu yaklaşık 150 sayfalık ticaret anlaşması taslağının neredeyse tüm bölümlerinde belli başlı değişikliklere giderek, aylar süren müzakereleri tehlikeye attığını bildirdi.

ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerine yakın üçü hükümet ve üçü özel sektör kaynağı olmak üzere altı kaynak Reuters'a yaptığı açıklamada, aylardır müzakerelerde oluşturulan metinde Çin'in attığı geri adımların ABD'nin temel taleplerini zedelediğini söyledi.

Kaynakların verdiği bilgiye göre ABD'nin ticaret savaşı başlatmasına yol açan kaygılarını gidermek için yasalarında değişiklik taahhüdü veren Çin, ticaret anlaşmasını oluşturan yedi fasılın hepsinde bu taahhütlerden vazgeçti.

ABD'nin Çin'den başlıca talepleri arasında fikri mülkiyet ve ticari sırları hırsızlığının durdurulması, zorla teknoloji transferine son verilmesi, rekabet politikası ve finansal hizmetlere erişim politikalarında değişiklik ve kur manipülasyonu bulunuyordu.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in Cuma akşamı bildirdiği bu geri adımlara misilleme olarak Pazar günü Çin'den ithal 200 milyar dolar değerinde üründen alınan gümrük vergilerini artıracağını açıkladı.

Trump'ın açıkladığı takvime göre vergiler Cuma günü, yani Çin Başbakan Yardımcısı Liu He Washington'da ticaret müzakereleri yürüttüğü sırada yükselecek.

Yasal bağlayıcı olan ifadelerin taslaktan çıkarılması, bu konuya özel önem veren ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer'ın harekete geçmesine yol açtı.

ABD'li yetkililer Çin'in daha önce verdiği benzer sözleri yıllardır tutmadığını belirtiyorlar. Lighthizer Çin devleti taahhütlerini kanunlara yazılı olarak yansıtmazsa ticaret anlaşmasının anlamsız olacağını düşünüyor.

Müzakereler hakkında bilgisi olan Washington'da bulunan bir kaynak, "Bu durum anlaşmanın oturduğu temel mimariyi zedeliyor" dedi.

Beyaz Saray, ABD Ticaret Temsilcisi makamı ve ABD Hazine Bakanlığı Reuters'ın konu hakkındaki sorularına cevap vermedi.

Çin Dışişleri sözcüsü ise müzakerelerdeki görüş ayrılıklarını gidermenin "bir süreç" olduğunu ve Çin'in "sorunları görmezden gelmediğini" söyledi. Geng müzakerelerin içeriği hakkındaki soruları Ticaret Bakanlığı'na yöneltirken, bakanlık sorulara cevap vermedi.

Kaynak: Reuters