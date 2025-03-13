Çin ve Hong Kong borsaları düştü! Nikkei'den güçlü başlangıç, zayıf kapanış

Asya borsaları, haftanın ilk işlem gününde dalgalı bir seyir izledi. Çin ve Hong Kong piyasaları, teknoloji ve yapay zeka sektörlerindeki satış baskısı nedeniyle gerilerken, bankacılık ve enerji hisselerindeki yükselişler daha sert düşüşleri sınırladı.

Japonya’da Nikkei 225 endeksi, Wall Street’teki pozitif havayı takip ederek güne güçlü bir başlangıç yaptı. Ancak, seansın ilerleyen saatlerinde kazanımlarının büyük bir kısmını geri verdi. Sabah saatlerinde yüzde 1’in üzerinde artış gösteren endeks, şu anda yüzde 0,25 primle 36.912,93 puanda seyrediyor.

Çin ve Hong Kong hisselerinde geri çekilme

Çin’de Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 0,44 düşüşle 3.3570,01 puana gerilerken, CSI 300 endeksi de yüzde 0,21 oranında değer kaybetti. Hong Kong’da ise Hang Seng Endeksi yüzde 0,7 düşerken, teknoloji hisselerinin yoğun olduğu Hang Seng Teknoloji Endeksi yüzde 2,2 oranında geriledi.

Ticaret savaşlarının yeniden alevlenebilir

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği’nden ithal edilen mallara ek gümrük vergileri getirme tehdidinde bulundu. Bu durum, küresel ticaret savaşlarının yeniden alevlenebileceği endişelerini artırırken, ABD’nin büyük ticaret ortakları ise misilleme yapacaklarını belirtti.

BCA Research analistleri, ABD'deki hisse senedi satışları karşısında Çin hisse senetlerinin gösterdiği direncin, son iki yılda küresel büyümenin tek dayanağı olan ABD talebinin ortadan kalkması ve gümrük vergilerinin ısırmasıyla ekonomilerin kötüleşmesi nedeniyle sürdürülemez olabileceğini söyledi.