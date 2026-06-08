Çin ve Hong Kong borsaları iki ayın en düşük seviyelerinden kapandı

Çin ve Hong Kong borsaları küresel teknoloji pazarındaki satış dalgasını takip ederek son iki ayın en dip noktalarından haftayı kapattı. Çin pazarının önde gelen şirketlerini kapsayan mavi çip endeksi CSI300, 15 nisan tarihinden beri en düşük seviyesine geriledi. Shanghai Composite göstergesi 8 nisan gününden beri en zayıf noktayı test etti. Hong Kong piyasasında referans alınan Hang Seng endeksi yüzde 1,2 oranında değer kaybederek mart sonundan beri en düşük seviyeyi gördü. Kimi piyasa katılımcıları küresel piyasalardaki söz konusu genel geri çekilmeyi cazip bir alım fırsatı olarak değerlendiriyor.

Yatırımcılar mart ayında başlayan İran savaşı sırasındaki ilk satış dalgasının kısa sürdüğünü hatırlayarak kısa vadeli dalgalanmaları atlatma konusunda güven tazeliyor. Shanghai Bileşil Endeksi zirvesinde yüzde 7 oranından fazla yükseldikten sonra yıl başından itibaren kazandığı tüm getiriyi sildi. CICC baş yurt içi strateji analisti Li Qiusuo piyasanın kısa vadeli düzeltme evresinde bulunduğunu belirtti. Analist hisse senedi pazarındaki geri çekilme hızının bulunduğu noktadan itibaren belirgin şekilde yavaşlayacağını öngördü.

Teknoloji ve yarı iletken paylarında düşüş derinleşti

Li Qiusuo yatırımcı görüşmesinde gösterge endeksin önemli bir teknik seviyenin altına inmesiyle 23 mart tarihinde mükemmel bir alım fırsatı doğduğunu yatırımcılara hatırlattı. Shanghai Bileşik Endeksi Mart ayındaki dip noktasından itibaren yüzde 10 oranında yükselmişti. Stratejist A tipi pay senetlerinde 2026 yılı için yüzde 6 oranında kazanç büyümesi tahmin ediyor. Uzmanlar beklenen oranın 2021 yılından beri kaydedilen en güçlü büyüme olacağını vurguluyor.

Çin hükümeti yarı iletken sektöründe kendi kendine yetme hedefini zorlarken teknoloji rallisi doğrudan çip tedarik zinciri etrafında şekilleniyor. Shenzhen Dragon Pacific Capital Management Yönetim Kurulu Başkanı Charles Wang yapay zeka alanında kısa vadeli bir balon oluştuğunu savundu. Yönetici uzun vadeli yatırım ufkunda piyasanın sağlığını koruduğunu ekledi. Asya piyasaları Micron ve Nvidia gibi şirketlerin oluşturduğu küresel fiyat hareketlerini yakından takip ediyor.

Küresel satış dalgası Asya borsalarını aşağı çekti

Nvidia şirketine optik bileşenler tedarik eden Zhongji Innolight yüzde 2,1 oranında değer kaybetti. Şirket yakın zamanda CSI300 göstergesinde en büyük ağırlığa sahip olmak için CATL firmasını geride bırakmıştı. Teknoloji odaklı STAR50 endeksi pazartesi seansında yüzde 4,3 oranında düştü. Yurt içi yarı iletken göstergeleri yüzde 4,5 oranında geriledi. Shengqi Asset Management baş yatırım yetkilisi Zeng Wenkai yapay zeka altyapısının temellerini oldukça sağlam bulduğunu ifade etti. Yetkili kar realizasyonu sonrası yaşanan genel durumu mükemmel bir alım fırsatı olarak tanımladı.

Wall Street teknoloji devleri güçlü istihdam raporunun ardından nisan 2025 tarihinden beri en büyük günlük düşüşünü yaşadı. Veriler Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası şahin faiz politikasına dair endişeleri artırdı. Amerika piyasalarındaki dokuz haftalık kazanç serisi cuma günü sona erdi. CSI Robot endeksi genel piyasa düşüş trendine karşı gelerek yüzde 0,5 oranında yükseldi. Unitree gibi firmalar halka arz beklerken Leader Harmonious Drive Systems yüzde 9 oranında sıçradı. Güney Kore göstergesi KOSPI endeksi yüzde 8,3 değer kaybederken Japonya pazarında Nikkei yüzde 3,9 oranında geriledi. Yurt içi demir dışı metal senetleri yüzde 6 civarında düştü.