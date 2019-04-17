Çin verisi moral oldu, Avustralya doları yükseldi

17 Nisan 2019

Asya borsaları Çin'de beklentilerden güçlü açıklanan ve destek tedbirlerinin sonuç verdiğine işaret eden ekonomik verilerin ardından yükselişini sürdürdü.

Çin ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 6.4 ile yüzde 6.3 olan tahminlerin üzerinde büyüdü. Çin'deki sanayi üretimi ise Mart ayında yüzde 8.5 artarak ile yüzde 5.9 olan beklentinin çok üzerinde gerçekleşti. Perakende satışlar da yüzde 8.7 artarak yatırımcıya güven verdi.

Yatırımcılar Çin ekonomisinin yavaşlamak yerine gücünü koruduğuna işaret eden verilerin ardından Avustralya doları aldı. Avustralya doları yüzde 0.3 değer kazanarak 0.7206 dolar seviyesine çıktı ve iki ayın zirvesini gördü. Çin'in tükettiği ham maddelerin üreticisi olan Avustralya, yatırımcılar tarafından Çin ekonomisini fiyatlamak için tercih ediliyor.

Çin ekonomisindeki gelişmelere duyarlı olan Avustralya doları, son haftalarda merkez bankasının gevşeme yanlısı para politikası duruşu nedeniyle değer yitiriyordu.

Çin verisinin küresel ekonomide yavaşlama endişelerini hafifletmesiyle euro da değer kazanırken, dolar endeksi geriledi. Euro dünkü kayıplarını telafi ederek yüzde 0.2 yükseldi ve 1.13 dolardan işlem gördü. Dolar endeksi ise yüzde 0.1 gerileyerek 96.976'ya indi. Endeks altı aydır 95-97.7 aralığında işlem görüyor.

Hisse piyasalarında ise; Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0.2 yükselerek Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Japonya'nın Nikkei endeksi de yüzde 0.5 primle yaklaşık beş ayın zirvesine çıkarken, S&P 500 vadeli işlemleri yüzde 0.2 artıda seyretti.

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Kaynak: Reuters