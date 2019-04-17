Çin verisi ve ABD ile diyalog TL'yi güçlendirdi

17 Nisan 2019

Küresel piyasalarda Çin kaynaklı pozitif fiyatlamalar, Türk yetkililerin ABD temaslarının yarattığı olumlu hava ile birleşince dolar/TL 5.70 civarına geriledi. Bir süredir yukarı yönlü olan kur, Cuma günü 5.8292'ye kadar tırmanmıştı.

Gün içinde en düşük 5.7099 seviyesini test eden dolar, saat 18:15'de 5.7380'de. Aynı saatte euro/TL önceki kapanışa yüzde 0,10 düşüşle 6.5060'dan işlem gördü. Borsa İstanbul'un BIST 100 endeksi TL'deki iyimserliğe paralel günü yüzde 1,44 primle 98.203 puandan kapattı. Endeks gün içinde en yüksek 98.662 puanı gördü. Çin verileri sonrası 96.818'e kadar gerileyen dolar endeksi ise yüzde 0,08 ekside 96.970 seviyesinde.

Çin ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 6.4 ile yüzde 6.3 olan tahminlerin hafif üzerinde büyüdü. Çin'deki sanayi üretimi ise Mart ayında yüzde 8.5 artarak ile yüzde 5.9 olan beklentinin çok üzerinde gerçekleşti. Perakende satışlar da yüzde 8.7 artarak yatırımcıya güven verdi.

Bu veriler yavaşlaması beklenen dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin hala gücünü koruduğuna işaret etti ve küresel ekonomik yavaşlamaya dair endişeleri hafifleterek riskli varlıklara ilginin artmasına neden oldu.

Diğer taraftan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kongre'nin S-400 alımı nedeniyle Türkiye'ye yaptırım kararı alması durumunda, Başkan Trump'ın Türkiye'ye muafiyet sağlamasını beklediklerini söyledi. Bu açıklama, dün sürpriz şekilde gerçekleşen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak-Donald Trump görüşmesinden hemen sonra geldi.

Söz konusu gelişmeler bugün TL'yi pozitif tarafa taşısa da, İstanbul özelinde devam eden seçim tartışmaları belirsizliğe neden olmaya devam ediyor. Kentte yaklaşık 2 haftadır devam eden oyların yeniden sayım süreci tamamlanırken, Ekrem İmamoğlu mazbatasını alarak göreve başladı. Her ne kadar görev devir teslimi gerçekleşmiş olsa da henüz belirsizlik ortadan kalmış değil; AK Parti seçimin iptali için YSK'ya başvuruda bulundu. Bundan sonraki süreçte YSK'nın kararı izlenecek.

Son veriler şaşırttı: Çin ekonomisi gücünü koruyor mu?