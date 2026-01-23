Çin yuanı dolar karşısında 2,5 yılın zirvesinde!
Grönland geriliminin dolar endeksini zayıflatmasıyla Çin yuanı, dolar karşısında psikolojik 7 seviyesinin altına inerek Haziran 2023’ten bu yana en yüksek değerine ulaştı.
Dolar endeksinin Grönland'la ilgili tartışmalar nedeniyle gerilemesinin ardından Çin yuanının değeri, dolar karşısında Haziran 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye yükseldi.
Çin Merkez Bankası (PBoC), yuan/dolar paritesini belirleyen günlük orta noktayı 6,9929'da sabitlerken, parite Haziran 2023'ten bu yana ilk kez psikolojik eşik olarak görülen 7 seviyesinin altına indi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesinin Grönland'ı ilhakına onay vermemeleri halinde 8 Avrupa ülkesine gümrük tarifelerini yükselteceği tehdidinde bulunması dolar endeksinde düşüşe yol açtı.
Çin yuanı, Kovid-19 salgınının ardından Fed'in faiz artırımlarıyla parasal sıkılaşma başlattığı 2022'nin mart ayından itibaren ABD doları karşısında değer kaybetmişti.