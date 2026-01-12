Çin yuanı, dolar karşısında güçleniyor! 32 ayın zirvesinde

Çin yuanı, Çin Merkez Bankası'nın (PBOC) resmi yönlendirme kurunu yukarı çekmesinin ardından dolar karşısında 32 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Sabah saatlerinde kaydedilen yükseliş, belirlenen orta noktanın piyasa beklentilerinin altında kalmasına rağmen, yatırımcılar tarafından kontrollü bir değerlenme sürecine işaret eden bir adım olarak değerlendirildi.

2022'den bu yana en güçlü yıllık performans

Yuan, geçen yıl dolar karşısında yüzde 4,5 değer kazanarak 2022'den bu yana en güçlü yıllık performansını sergilemişti. Bu tabloda, doların küresel ölçekte zayıflaması ve ihracatçıların yıl sonuna doğru döviz gelirlerini yuana çevirmesi etkili oldu. Piyasa oyuncuları, söz konusu dönüşümlerin şubat ortasında başlayacak Ay Yeni Yılı'na kadar sürebileceğine, prim ödemeleri nedeniyle yuan talebinin arttığına dikkat çekiyor.

PBOC, piyasa açılışı öncesinde günlük orta noktayı dolar başına 7,0108 olarak belirledi. Bu seviye, Eylül 2024'ten bu yana en güçlü düzey olurken, Reuters anketinde oluşan 6,9849 tahmininin 259 pip üzerinde gerçekleşti. Spot yuanın, belirlenen orta noktanın yüzde 2 üzerinde ya da altında işlem görmesine izin veriliyor.

Merkez Bankası'nın kasım ayı sonundan bu yana beklentilerin altında kalan orta nokta ayarlamaları, piyasalarda yuanın aşırı hızlı değer kazanmasının önüne geçilmeye çalışıldığı şeklinde yorumlanıyor. OCBC Bank stratejistleri ise daha güçlü orta nokta belirlemelerinin yuanı kademeli bir değerlenme patikasına yönlendirdiğini belirtiyor.

2023'ten bu yana en güçlü seviye

Spot piyasada karasal yuan, erken işlemlerde 6,97 seviyesine kadar yükselerek Mayıs 2023'ten bu yana en güçlü seviyesini gördü, ardından 6,9755 civarında dengelendi. Offshore yuan ise 6,9714 seviyesinde işlem gördü. Yatırımcıların yuan lehine pozisyonları son 15 yılın en yüksek düzeyine çıkarken, piyasanın odağında bu hafta açıklanacak ticaret ve kredi verileri bulunuyor.