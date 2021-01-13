Çin Yuanı, dolara karşı 31 ayın en yüksek seviyesine yükseldi

Global Times gazetesinin haberine göre, küresel yatırımcıların yuan talebinin artması, Çin'de güçlü ekonomik toparlanma ve dolarda gerileme etkisi ile yuan, dolara karşı 31 ayın en yüksek seviyesine çıktı.



Çin Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, yuan resmi kuru bugün 6,4605 ile 2018 yılı Haziran ayından bu yana en yüksek düzeye geldi. Yuan geçen yıl dolara karşı %6 değer kazanmasının ardından



2021 yılının ilk 3 işlem gününde %1 değer artışı göstermişti.