Çin yüzde 6 büyümeden hızla uzaklaşıyor

04 Şubat 2020

Hilal SARI

Dev finans kuruluşları Çin ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerini düşürdü. Oxford Economics, Macquire, UBS, Bloomberg Economics, Standad Chartered, Goldman Sachs, Citi ve Nomura, ekonomistleri Çin’in ilk çeyrek ve 2020 yılı büyüme tahminlerini ciddi oranda aşağı yönlü revize etti. Çin’in 2020’nin ilk çeyreğinde büyümesi bu kuruluşların ekonomistlerine göre yüzde 3.8-4.8 aralığında olacak.İlk çeyrek için beklentisini yüzde 5.9’dan 4.5’e indiren Bloomberg Economics, salgın 2. çeyrekte de devam ettiği takdirde büyümenin daha da fazla zarar göreceğini öngörüyor. Goldman Sachs ise borç-yoğun teşvik paketlerinin gelmesini bekliyor. Standard Chartered ise 2002 SARS salgınına göre koronavirüs salgınının daha hızlı kontrol altına alınacağını öngörüyor.

Hyundai Güney Kore fabrikasını kapatıyor

Şangay borsasında işlem gören hisselerinin toplam değeri 23 Ocak sonrası ilk işlem gününde 393 milyar dolar azalırken, tedarik zincirlerinde yaşanan aksamalar, fabrika ve mağaza kapatmaları ve havayollarının uçuş iptalleri ise sürüyor. Çin Kalkınma Bankası da salgınla mücadele için 2 milyar dolar değerinde tahvil ihraç etme kararı alırken, OPEC ve müttefiklerinin petrol arzı kesintilerini 500 bin varil/gün artırması bekleniyor. Salgının şirketlerin faliyetlerine ve finansal sonuçlarına etkisi ise Çinli otoritelerin bazı bölgelerde ekonomik faliyetleri durdurma kararı alması sonucu her geçen gün büyümeye devam ediyor. Öne çıkan başlıca gelişmeler ise şöyle:

Hyundai Motor, koronavirüs salgınının neden olduğu tedarik zinciri aksamaları nedeniyle Güney Kore fabrikalarında üretimi kademeli olarak askıya almayı planlıyor. Şirket, Çin dışında üretimi askıya alan ilk büyük küresel otomobil üreticisi oldu.

Apple, salgının merkezi Wuhan kentinde tedarikçileri olan şirket Mart’la biten çeyrek için belirsizliğin arttığına işaret ederken, tedarikçilerin Wuhan dışındaki fabrikalarının açılış tarihinin 10 Şubat’a ertelendiğini duyurdu.

Foxconn, Çin’deki üretiminin neredeyse tamamını durdurdu. Konuya yakın bir kaynak Çin’deki fabrikaların faliyetlerine verilen aranın bir hafta daha uzatılması halinde Apple’ın da aralarında olduğu müşteri sevkiyatlarının gecikebileceğini söyledi.

Baidu, dördüncü çeyrek sonuçlarını duyuracağı tarihi erteledi.

Carlsberg salgının faliyetlerine zarar vermesini bekliyor fakat etkinin büyüklüğüne ilişkin bir tahmin yapmak için henüz erken olduğunu söyledi.

Electrolux, salgının Çinli tedarikçiler üzerinde önemli etkisi olacağını söyledi ve acil durum planları uyguladıklarını belirtti.

H&M Çin’de yaklaşık 45 mağazasını kapatmasının ocak satışlarını vurduğunu söyledi. Öte yandan şirket esnek tedarik zincirinde aksamaların sınırlı olduğunu belirtiyor.

Jaguar ve Land Rover markalarının sahibi Tata Motors salgının Çin’deki üretimi aksatacağını ve karlılığın zarar göreceğini söyledi.

Levi Strauss, Çin’deki mağazalarının yarısından fazlasını kapattı ve kısa vadeli zarar göreceğini söyledi.

LG Displays Çin’deki tüm fabrikalarını kapatmadığını söyledi fakat salgının tedarikçileri için belirsizliği artırdığı konusunda uyardı.

McDonald’s, Çin’deki 3 bin 300 mağazasından yüzlercesini kapatma kararı almıştı. Şirket salgının karlılığa olan etkisinin salgın Çin’den dışarı yayılmadığı takdirde ‘nispeten düşük’ olacağını söyledi.

Japon ticaret devi Mitsui Grup imalat aktivitelerinin otomobil ve diğer sektörlerde yavaşlayacağını ve çelik ürünlere olan talebin muhtemelen düşeceğini söyledi.

Mücevher markası Pandora salgının Çin ve Hong Kong mağazalarının müşteri trafiğinde ‘daha önce hiç görülmemiş’ bir düşüşe neden olduğunu söyledi ve etkinin büyüklüğüne ilişkin henüz bir tahmin yapamadıklarını belirtti.

Alkollü içecek üreticisi Remy Cointreau, Çin pazarında çok faliyetleri olduğunu ve bu yüzden salgının şirkete etkisi olacağını söyledi.

Samsung Electronics Çin hükümetinin talimatı doğrultusunda Yeni Yıl tatili sonrası bazı fabrikalarının kapalı kalacağı süreyi uzattı.

Samsung, müşterileri arasında Volvo da olan batarya üreticisi şirketi Samsung SDI’nın ilk çeyrek sonuçlarının olumsu etkileneceğini söyledi.

Sony, yıllık kar görünümünü yükseltmişti, salgın etkisiyle bu revizyonun olmayabileceğini söyledi.

Çip üreticisi SK Hynix, Çin’in doğu eyaleti Wuxi fabrikasının üretiminin devam ettiğini fakat durum uzarsa bunun değişebileceğini söyledi.

Starbucks, Çin’deki 4 bin 300 mağazasının yarısından fazlasını kapattı ve 2020 tahminlerinin revizyonunu erteledi ve salgının önemli ama geçici bir zarar vermesini beklediğini belirtti.

Tesla Şangay’daki Model 3 aracının üretildiği fabrikada 1-1.5 haftalık bir gecikmenin ilk çeyrek sonuçlarını hafif etkileyeceğini söyledi. Şirket aynı zamanda Kaliforniya fabrikasının tedarik zincirinin etkilenip etkilenmeyeceğini değerlendiriyor.

Toyota Motor da Çin’deki fabrikalarını 9 Şubat’a kadar kapalı tutuyor.

Uniqlo, IKEA, Burger King, Swatch, KFC, Pizza Hut, Walt Disney de Çin’deki birimlerini önlem amaçlı kapatan diğer büyük markalar arasında.

Royal Caribbean Cruises, Çin çıkışlı üç kruvaziyer hattının seferlerini iptal etti, 2020 gelirlerine ilişkin tahminlerini düşürdü ve seyahat engellerinin Şubat sonuna kadar uzatılması durumunda şirketin zararının artacağını belirtti. Hyatt ve Shangri-La Çin’den gelen turistlerin 29 Şubat’a kadar rezervasyonlarını ücretsiz iptal edebileceğini açıkladı. InterContinental Hotels Çin’e belli tarihlerdeki rezervasyonların ücretsiz iptaline izin veriyor. Çin’in en büyük online rezervasyon platformu Ctrip platformdaki otellerden 300 binden fazlasının 22 Ocak-8 Şubat rezervasyonlarında para iadesi gerçekleştirecek. Alibaba’ya ait rezervasyon sitesi Fliggy de birçok Çinli ve Avrupalı tur operatörü gibi benzer iadeler yapabileceğini duyurdu.

Çin dışında ikinci ölüm Hong Kong’da

Salgında ölü sayısı bir günde 60’ın üzerinde artarak dün itibariyle 427’ye ulaşırken, 2 bini aşkın kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 20 bini geçti. Taburcu edilenlerin sayısı ise 4 Şubat itibariyle 700’ü geçti. Filipinler dışında sınırların kapatılmasını isteyen Hong Kong’da da ilk koronavirüs ölümü gerçekleşti. Sağlık sektörü çalışanlarının iki gündür sınırların tamamen kapatlması için grevde olduğu Hong Kong’da ölen hastanın 39 yaşında bir erkek olduğu, hastalanmadan önce ocak ayında Wuhan’ı ziyaret ettiği ve kronik bir hastalığı bulunduğu belirtildi. Tayland altı yeni vakadan ikisinin Japonya’yı ziyaret etmiş bir çift olduğunu söyledi. İki hasta da Tayland’da havaalanından Çin yolcuları alan şöförler. Ayrıca Beyaz Saray yaptığı açıklamada Çinli yetkililerin ABD’li uzmanların WHO misyonu kapsamında salgınla mücadele çalışmalarına katılmasına onay verdiğini belirtti. Singapur’da da altı yeni vaka daha ortaya çıktı ve bu vakaların dördünde virüs Singapur’da insandan insana bulaştı. ABD’nin Kaliforniya eyaletinde de Çin’e giden bir kişiden aile bireyine virüs bulaştı. Uzmanlar patojenle ilgili hala bilinmeyen çok şey olduğunu, ölüm oranı ve bulaşma rotalarının da bu bilinmezlik kapsamında olduğunu belirtiyor.

Aşırı önlemler sürüyor

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) böyle bir tavsiyesi olmadığı halde bazı ülkelerin salgının yayılmasını önlemek amacıyla başvurduğu aşırı önlemler sürüyor. Avustralya, Wuhan’dan tahliye edilen yüzlerce kişiyi Hint Okyanusu’ndaki uzak bir adaya gönderirken, Japonya ise geçen ay yolcu gemisinde seyahat eden Hong Konglu bir kişinin koronavirüs testinde pozitif sonuç vermesinin ardından, 3 binden fazla insan taşıyan yolcu gemisini karantina altına aldı. Dünyanın en büyük kumarhane merkezlerinden Makao’da yönetim tüm kasino operatörlerinden faliyetlerini iki hafta süreyle durdurmasını istedi.

Çin’deki mobilya fuarı iptal, boşluğu İstanbul doldurmak istiyor

Türkiye Mobilya İhracatçılar Birliği Başkanı Ahmet Güleç, Çin’de yapılması planlanan mobilya fuarının, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildiğini açıkladı. İstanbul İhracatçılar Birliği (İİB) ise fuarların iptal edilen tarihleri olan 23-30 Mart’ta İstanbul’da geniş katılımlı bir alım heyeti gerçekleştirmeyi planlıyor. Organizasyon kapsamında dünyanın en önemli bin mobilya ithalatçısının İstanbul’a gelmesi beklenirken, konuya ilişkin açıklama yapan İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, “CIFF Uluslararası Mobilya Fuarı ile CIFM Interzum fuarlarının ertelenmesi dünya mobilya sektöründe büyük bir boşluk oluşturdu. Meydana gelen bu boşluğu İstanbul’un doldurmasını istiyoruz” dedi

Çin’den gelen Türk hostes karantinaya alındı

İstanbul’da Beylikdüzü Devlet Hastanesi’ne gece saatlerinde gelen bir kadın yeni tip corona virüsü taşıdığı şüphesiyle izole müşahede odasına alındı. Hastaneye başvuran Türk vatandaşı kadının kısa süre önce Çin’e seyahat eden bir hostes olduğu öğrenildi.