Çin'de demir fiyatları artan taleple yükseldi
Çin'de demir cevheri vadeli işlemleri, talep toparlanması umuduyla yüzde 4 artış kaydetti.
Çin'de gösterge demir cevheri vadeli işlemleri bugün yaklaşık %4 arttı. Fabrikalarda karantina önlemlerinin gevşetilmesi ve ulaşımın yeniden başlamasıyla üretimin artacağı umuduyla kontrat haftanın kayıplarını sildi.
Dalian Emtia Borsası'nda Eylül vadeli demir cevheri vadeli işlemleri, %3,9 artışla 925 yuan/tona (145,19 dolar) yükseldi. Kontrat TSİ 06.30'da %2.7 artışla 914 yuan/tondan işlem gördü.
Analistler, çelilk üreticilerinin alt sektörlerdeki talebin yenilenmesi beklentisiyle üretime yeniden başladığını belirtti.
Dalian'da koklaşabilir kömür %3 artarak 3.159 yuan/tona, kok kömürü %1,3 artarak 4.223 yuan/tona çıktı.
Shaghai Vadeli İşlemler Borsası'nda Ekim vadeli inşaat demiri %1,3 artarak 5.049 yuan/tona, sıcak haddelenmiş rulo %0,8 artarak 5.191 yuan/tona çıktı.