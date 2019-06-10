Çin'de ihracat arttı, ithalat sert düştü

10 Haziran 2019

Çin'in ihracatı, ABD'nin gümrük vergilerini artırmasına rağmen Mayıs ayında beklenmedik şekilde tekrar yükselişe geçti. İthalat ise yaklaşık üç yılın keskin düşüşünü kaydederek iç talebin zayıf seyrinin devam ettiğine işaret etti.

Bazı analistler ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'den ithal ürünlere yeni gümrük vergisi tehdidinin ardından Çinli ihracatçıların ABD'ye mal sevkiyatını erkene aldığını, ihracatın bu nedenle yükseldiğini tahmin ettiklerini belirttiler.

Çin'in ihracatı Mayıs ayında, hafif daralma tahminlerine karşılık geçen yıla kıyasla yüzde 1.1 arttı. İthalat ise Mayıs'ta yüzde 3.8 düşüş tahminine karşılık yüzde 8.5 gerileyerek Temmuz 2016'dan bu yana en sert düşüşü kaydetti. Ülkenin dış ticaret fazlası ise Mayıs'ta 41.65 milyar dolar oldu.

Nomura ekonomistleri yayımladıkları notta, "İhracatın ABD'ye ihracatın öne alınmasıyla Haziran'da da artacağını tahmin ediyoruz. Bunun ardından, gümrük vergisinin artırılacağını tahmin ettiğimiz üçüncü çeyrekte sert gerileyecektir" denildi.

Analistler ihracat ile birlikte ekonomik büyümede meydana gelmesi beklenen ivme kaybı nedeniyle Çin hükümetinin yeni ekonomiyi destek tedbirleri alabileceğini kaydetti.

Kaynak: Reuters