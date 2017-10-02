Çin'de imalat PMI 5 yılın en yükseğinde

02 Ekim 2017

Çin'de imalat sektörü aktivitesi eylülde 2012'den bu yana görülen en hızlı büyümeyi yaşadı. Üretim, toplam yeni siparişler ve çıktı fiyatları endeksleri son 1 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Eylül ayında İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) ağustos ayındaki 51,7 puandan 52,4 puana yükseldi. Bu, Nisan 2012'den bu yana görülen en yüksek seviye oldu.

Çin'de imalat PMI son 14 aydır 50 puan olan başa baş seviyesinin üzerinde gerçekleşiyor.

Caixin tarafından hazırlanan Caixin/Martin İmalat PMI ise eylül ayında ağustos ayındaki 51,6 puandan 51,0 puana geriledi. Bu gerilemede yeni ihracat siparişlerinde büyümenin düşmesi etkili oldu.