Çin'de imalat PMI, son 10 yılın zirvesinde

02 Kasım 2020

Koronavirüs krizinden hızla toparlanmakta olan Çin'de imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi (İmalat PMI) ekim ayında eylül ayındaki 53 puandan 53,6 puana yükseldi. Bu, Ocak 2011'den bu yana görülen en yüksek değer olarak kayıtlara geçti.

Ekonomistler ise imalat PMI'nın 53 puan seviyesinde kalacağını öngörüyorlardı. Caixin Insight Group kıdemli ekonomisti Wang Zhe yaptığı değerlendirmede, "Yurt içinde salgının kontrol altına alınması için makro ekonomide toparlanma yaşanıyor. İmalat arz ve talebi aynı anda iyileşiyor" ifadelerini kullandı.

Caixin İmalat PMI verilerine göre ekim ayında toplam yeni siparişler de 2010'dan bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı. Ancak ihracat içi yeni siparişler ekimde, eylül ayına göre düşüş gösterdi.