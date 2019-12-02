Çin'de imalat sektörü aktivitesi son 3 yılın en yüksek seviyesini gördü

02 Aralık 2019

Çin'de Caixin/Markit tarafından hazırlanan İmalat Sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) Kasım ayında, Aralık 2016'dan bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.

Üretim ve yeni sipariş alt endekslerindeki güçlü artışın etkisi ile imalat PMI Kasım ayında, Ekim ayındaki 51,7 puandan 51,8 puana yükseldi. PMI Aralık 2016'da 51,9 puanı görmüştü.

Ekonomistler, Kasım ayında imalat PMI'nın 51,4 puana gerileyeceğini tahmin ediyorlardı.

CEBM Group makroekonomik analiz direktörü Zhengsheng Zhong yaptığı değerlendirmede, Çin ile ABD arasındami ticaret müzakerelerinde ilerleme sağlanması halinde işdünyasında güvenin onarılabileceğini ve imalat sanayii üretimi ile yatırımlarda güçlü bir iyileşmenin görülebileceğini vurguladı.