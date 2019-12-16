Çin'de sanayi üretimi beklentileri aştı
Çin'in sanayi üretimi ve tüketim verileri kasım ayında beklentilerin üzerinde artış gösterdi.
Kasım ayında katma değerli sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,2 arttı. Ekim ayında sanayi üretimi yüzde 4,7 artmıştı. Ekonomistler Kasım ayında sanayi üretiminin yüzde 5,0 büyümesini bekliyorlardı.
Kasım ayında perakende satışlar da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,0 arttı. Ekim ayında yüzde 7,2 olan artışın, Kasım'da yüzde 7,6 seviyesine yükselmesi bekleniyordu.
Çin'de kentsel alanlarda sabit varlık yatırımları da Ocak-Kasım dönemine geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 arttı. Ocak-Ekim döneminde de sabit varlık yatırımları yüzde 5,2 büyümüştü.