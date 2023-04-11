Çin'de üretici fiyatlarındaki gerileme martta da devam etti

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB), ülkede fiyat artışlarına ilişkin Mart 2023 verilerini açıkladı.

Buna göre, Çin'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) martta önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,7 artarken, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 2,5 geriledi.

Böylece imalat ürünlerinin fabrika çıkış fiyatlarından hesaplanan ÜFE'de 2022'nin son çeyreğinde kaydedilen gerileme, bu yılın ilk çeyreğinde de sürdü.

Üretici fiyatlarındaki düşüşte, Kovid-19 kısıtlamalarının etkisiyle imalat sektöründe yılın son aylarında yaşanan daralma ve aktivite kaybı etkili olmuştu. Kısıtlamaların 2022 sonunda kaldırılmasına rağmen yeni yılda üretici fiyatlarının hala istikrarsız olması imalat sektörünün toparlanma ivmesini yakalayamadığının işareti olarak yorumlanıyor.

TÜFE, son 21 ayın en düşük seviyesinde

Enflasyonun temel göstergesi kabul edilen TÜFE ise martta aylık yüzde 0,7 artarken, yüzde 1 artış yönünde olan beklentilerin altında kaldı.

Tüketici fiyatları, Eylül 2021'den bu yana en düşük artışı kaydetti.

UİB Kıdemli İstatistikçisi Dong Licüen, Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından sosyal üretimin ve gündelik faaliyetlerin düzene girmesiyle tüketici piyasasında arzın arttığı, bunun da fiyat artışlarının zayıf kalmasına sebep olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Şubatta gıda fiyatları yüzde 2,4 artarken, gıda dışı enflasyon yüzde 0,3 oldu.

Hükümet, 5 Mart'ta Ulusal Halk Kongresi'ne sunduğu çalışma raporunda, bu yıl enflasyonu yüzde 3 civarında tutmayı hedeflediğini bildirmişti.