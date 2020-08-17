Çin'den 5,5 milyar dolarlık yatırıma onay

17 Ağustos 2020

Çin Ulusal Kalkınma ve Refornm Komisyonu, Temmuz ayında toplam tutarları 5,5 milyar dolar (38,2 milyar yuan) olan 11 sabit varlık yatırımı projesine onay verdi.

Çin, 700 milyar yuanlık orta vadeli borcunu aynı faizle çevirdi

Çin Merkez Bankası (PBOC) faiz oranlarını dört ay üstüste sabit tutarken, vadesi gelen orta vadeli borcunu yeniden çevirdi.

PBOC'den yapılan açıklamada 700 milyar yuanlık kredinin bir yıl vadeli olacağı ve önceki borçlanmadaki faiz ile aynı kalarak %2.95 faiz oranıyla verileceği ifade edildi.

Ekonomistler ülkenin önümüzdeki Perşembe günü açıklanacak Çin'in gösterge borç verme faiz oranında da (LPR) değişiklik yapılmayacağını öngörüyorlar.