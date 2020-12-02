Çin'den ABD'ye 'regülasyonları politize etmeyin' uyarısı

ABD Kongresi'nde gündeme gelen ve bazı Çinli şirketlerin ABD borsalarındaki kotasyonlarının sone ermesine neden olabilecek yasal düzenlemenin sorulduğu sözcü, "ABD'nin regülasyonları politize etmesine net şekilde karşıyız" ifadelerini kullandı.



Sözcü, ABD hükümetinin ABD'de faaliyet gösteren ve yatırım yapan yabancı şirketlere gereksiz zorluklar çıkarmak yerine adil ve istikrarlı bir faaliyet ortamı sağlamasını umduklarının da altını çizdi.