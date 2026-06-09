Çin'den alüminyum atağı: İhracat 1,5 yılın zirvesinde

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Çin'in alüminyum ihracatı, küresel piyasalarda yaşanan arz sıkıntıları ve artan dış talebin etkisiyle mayıs ayında güçlü yükseliş kaydetti.

Morgan Stanley verilerine göre, Çin'in alüminyum ve alüminyum ürünleri ihracatı mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artarak 632 bin tona ulaştı. Böylece ihracat, Kasım 2024'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Orta Doğu kaynaklı arz kesintilerinin Çin dışındaki piyasalarda arzı daraltması, Londra Metal Borsası'nda (LME) fiyatların yükselmesine neden oldu.

Fiyatlardaki artışın Çinli üreticiler için ihracat avantajını desteklediği belirtilirken, özellikle yarı mamul ürün satışlarındaki yükselişle birlikte ülkedeki stoklarda düşüş görülmeye başladı.

Çelik ihracatı yıllık bazda geriledi

Çin'in çelik ihracatı mayıs ayında yıllık bazda yüzde 2 düşüş gösterdi.

Söz konusu dönemde çelik ihracatı 10,3 milyon ton olarak gerçekleşirken, nisan ayına kıyasla yüzde 9 artış kaydetti.

Yılın ilk beş ayında ise toplam çelik ihracatı 44,6 milyon ton oldu. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8'lik düşüşe işaret etti.

Bakır talebi güçlü seyrini koruyor

Çin'in bakır ve bakır ürünleri ithalatı mayıs ayında 446 bin ton olarak kaydedildi.

İthalat aylık bazda yüzde 1 azalmasına rağmen yıllık bazda yüzde 4 artış gösterdi.

Çin'de fiziki bakır talebinin göstergelerinden biri olarak takip edilen Yangshan bakır primi ise ton başına 60-75 dolar aralığında gerçekleşerek talebin güçlü kalmaya devam ettiğini gösterdi.

Demir cevheri ve kömür ithalatında düşüş

Çin'in demir cevheri ithalatı mayıs ayında 98 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu rakam aylık bazda yüzde 6 azalırken, yıllık bazda değişim göstermedi.

Kömür ithalatı ise mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 geriledi. Aylık bazda yüzde 1 artış gösteren ithalat 33 milyon tona çıktı.

Yılın başından bu yana toplam kömür ithalatı 183 milyon tona ulaşırken, yıllık bazda yüzde 3 azalış kaydedildi.