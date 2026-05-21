Çin'den dev gümüş alımı! 8 yılın en yüksek seviyesi

Çin'in gümüşe yönelik güçlü talebi, 2026 yılının ilk aylarında küresel piyasada dikkat çekici hareketliliğe yol açtı. Sanayi üretimi ve yatırım amaçlı alımların etkisiyle ülkenin gümüş ithalatı son sekiz yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Çin gümrük verilerine göre ülke, yılın ilk iki ayında 790 tonun üzerinde gümüş ithalatı gerçekleştirdi. Şubat ayında yaklaşık 470 tonluk alım yapılırken, bu miktarın ilgili ay bazında şimdiye kadarki en yüksek seviye olduğu belirtildi.

Yoğun talebin etkisiyle Çin iç piyasasındaki gümüş fiyatlarının küresel referans fiyatların üzerine çıktığı ifade edildi.

Gümüş fiyatlarında sert dalgalanma

Piyasalarda Çin ve diğer ülkelerden gelen spekülatif alımların etkisiyle gümüş fiyatlarının yılın başında yaklaşık yüzde 70 yükseldiği kaydedildi.

Ancak fiyatların ocak ayının sonuna doğru sert şekilde geri çekildiği belirtilirken, bu süreçte gümüş piyasasının son yılların en dalgalı dönemlerinden birini yaşadığı ifade edildi.

Talebi sanayi ve yatırımcılar destekledi

Uzmanlar, ticaret akışlarındaki değişimlere rağmen Çin'de fiziksel gümüş talebinin güçlü kalmayı sürdürdüğünü belirtiyor.

Özellikle güneş paneli üreticilerinin üretimi hızlandırmasının ve bireysel yatırımcıların yükselen altın fiyatlarına alternatif olarak gümüş külçelerine yönelmesinin talebi artırdığı ifade edildi.

Goldman Sachs'tan oynaklık uyarısı

Goldman Sachs da Çin'in yeni ihracat kısıtlamalarının gümüş piyasasındaki oynaklığı artırabileceğine dikkat çekmişti.

Ülkede 1 Ocak 2026 itibarıyla gümüş ihracatı için resmi izin şartı getirildiği belirtilirken, uzmanlar bu durumun fiyat dalgalanmalarını artırabileceği ve piyasa likiditesini azaltabileceği uyarısında bulunuyor.

Ayrıca küresel gümüş piyasasının zamanla tek merkezli yapıdan uzaklaşarak daha parçalı yerel piyasalara dönüşebileceği, bu süreçte fiziksel stok ve arzın daha kritik hale geleceği değerlendiriliyor.