Çin'den gelen haberler petrol fiyatlarını yükseltti
Petrol fiyatları, Çin'de COVID-19 kısıtlamalarının gevşemesi ve sıkı tedarik nedeniyle arttı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Petrol fiyatları, Çin'de COVID-19-19 önlemlerinin gevşemesiyle talebin artacağı beklentisi ve OPEC+ üreticilerinin sıkı arzı gevşeteceğine yönelik endişeler nedeniyle artış yaşadı.
Brent petrol fiyatları TSİ 07.13'te 76 sent (%0,6) artarak 120,27 dolar/varile çıktı. ABD Batı Teksas petrolü %0,7 (83 sent) artarak 119,33 dolar/varilden işlem gördü. Gösterge üç ay vadeli kontrat 120,99 dolar/varile kadar çıktı.