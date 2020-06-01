Çin'den gelen veriler küresel piyasalara moral oldu

01 Haziran 2020

Küresel piyasalar, Çin'den salgın sonrası güçlü toparlanmaya işaret eden verilerle birlikte yeni hafta olumlu bir başlangıç yaptı. Çin'de imalat PMI'ı mayıs ayında 4 ayın en yüksek seviyesine çıkarak büyüme sinyali verdi. Ayrıca hizmet PMI da yükselişini sürdürüyor. Bu verilerden destek alan Çin borsaları yüzde yüzde 2'nin, Hong Kong borsaları yüzde 3'ün üzerinde artıda. Bugün güçlü yükselişlerde Trump'ın geçtiğimiz cuma yaptığı Çin-Hong Kong meselesine yönelik açıklamaların korkulduğu kadar kötü gelmemesi de etkili oluyor. ABD vadeli endeksler, ülkede yaşanan George Floyd eylemlerinin şiddetini artırmasına rağmen yatay bir seyir söz konusu.

Yurt içinde ise koronavirüs tedbirlerinin önemli ölçüde kaldırılmaya başladığı haftanın ilk gününde dolar/TL 6,81 seviyesinden açılırken, euro/TL 7,58 seviyesinden işlem görüyor. Bugünün veri takviminde saat 10.00'da gelecek olan PMI verileri ve İstanbul enflasyonu bulunuyor.

Petrol fiyatları kar realizasyonları ile geriledi



OPEC+ üyelerinin bu hafta bir araya gelerek global arz kısıntısı anlaşmasının uzatılmasını görüşmelerinin beklendiği ortamda, petrol fiyatları kar realizasyonlarının etkisi ile geriledi.



Ağustos vadeli brent petrolün varil fiyatı 37,33 dolar seviyesine kadar yükselişin ardından şu sıralarda cuma gününe göre 22 cent kayıpla 37,62 dolar işlem görüyor. Temmuz vadeli ABD ham petrolün varili ise şu sıralarda 18 cent kayıpta ve 35,31 dolar düzeyinde.



ABD Başkanı Donald Trump, Haziran ayında düzenlenmesi planlanan G7 Liderler Zirvesi’ni Eylül ayına kadar ertelediğini ve üye ülkelere Rusya, Avustralya, Güney Kore ve Hindistan’ın da eklenmesini istediğini ifade etti.

Günün Ajandası



- Türkiye İSO imalat sektörü PMI açıklanacak (10.00)

- İTO, İstanbul için perakende ve toptan fiyat verilerini açıklayacak (12.00)

- TCMB, 21 Mayıs tarihli Para Politikası Kurulu(PPK) toplantı özetini yayınlayacak (14.00)

- ABD'de imalat sektörü PMI (16.45), inşaat harcamaları, ISM imalat endeksi (17.00) verileri izlenecek

- Uluslararası piyasalarda imalat sektörü PMI verileri takip edilecek.

- Almanya, Avusturya, Danimarka, Norveç, İsviçre gibi bazı Avrupa piyasaları kapalı olacak.