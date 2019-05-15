Çin'den siparişe yüzde 20 vergi

15 Mayıs 2019

Kıymeti 1500 euroyu geçmemek şartıyla posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşyalar ile yolcu beraberinde getirilen ve belirlenen limiti aşan eşyaların değeri üzerinden vergi alınacak.

Eşyalardan tahsil edilecek vergi oranı, Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelirse yüzde 18, diğer ülkelerden ulaşırsa tek ve maktu olarak yüzde 20 olacak.

Bu eşyaların 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda ekli 4 sayılı listedeki eşyalardan olması durumunda ilave yüzde 20 vergi uygulanacak.

Böylece Amazon, Alibaba gibi uluslararası şirketlerden sipariş edilerek kargoyla gönderilen ve bedeli 22 euroyu aşmayan ürünlere tanınan vergi muafiyeti kaldırılmış oldu. Posta ve kargo yoluyla gelen tüm gönderilere, bedeli ne olursa olsun yüzde 18-20 oranında gümrük vergisi uygulanacak.

Öte yandan daha önce 2 yıl olan yolcu beraberinde televizyon, müzik çalar ve cep telefonu getirme hakkı için öngörülen süre, düzenlemeyle 3 yıl olarak belirlendi.

Bu arada Türkiye'deki bir kişiye posta ya da hızlı kargo taşımacılığıyla gelen ve bedeli gönderi başına 150 euroyu geçmeyen kişisel kullanıma mahsus kitap ve benzeri basılı yayınlardan yine vergi alınmayacak.

Karar, 15 gün sonra yürürlüğe girecek.

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