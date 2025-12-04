Çin'den yuan freni! Devlet bankaları dolar topluyor

Çinli devlet bankalarının yuanın hızlı değer kazanmasını frenlemek amacıyla bu hafta yerel piyasada dolar alımlarını artırdığı bildirildi. Konuya yakın kaynaklar, bankaların alışılmadık bir şekilde satın aldıkları dolarları elde tutarak piyasaya geri vermediğini, böylece likiditeyi sıkılaştırıp uzun yuan pozisyonlarının maliyetini yükseltmeyi hedeflediğini aktardı.

Yuan'ın çarşamba günü 14 ayın en yüksek seviyesine çıkmasının ardından müdahale niteliğindeki bu işlemlerin hızlandığı belirtiliyor. Kaynaklara göre bankaların bu adımı, para biriminin rallisini durdurmak yerine değer artışının hızını sınırlamayı amaçlıyor.

Çin yuanı yıl başından bu yana güçlendi

Çin yuanı yıl başından bu yana dolar karşısında yaklaşık yüzde 3,3 güçlendi ve perşembe günü 2020 pandemi döneminden bu yana en yüksek yıllık artışa doğru ilerliyordu. Yetkililerin günlük işlem bandının orta noktasını piyasa beklentilerinin üzerinde belirlemesi de yuanın değer kazanımını destekleyen unsurlar arasında yer aldı.