Çin'den yuanı dengelemek için hamle

06 Ağustos 2019

Çin Merkez Bankası (PBOC) günlük yuan referans kurunu analist beklentilerinden daha güçlü bir seviyede belirledi. Ayrıca banka, Hong Kong'da yuan cinsinden tahvil satışı planladığını açıkladı.

ABD'nin Çin'i döviz manipülatörü ilan etmesinden kısa sonra atılan adımlar, Çin dışında işlem gören yuanın yükselmesinde etkili oldu.

Çin Merkez Bankası'nın pazartesi günü belirlediği zayıf fiksing yuanın dolar karşısında on yıldan bu yana ilk kez 7 seviyesini aşmasına neden olmuştu.

Ziraat Yatırım Strateji raporunda konuyla ilgili şu değerlendirme yapıldı:

ABD'nin resmi olarak Çin'i "kur manipülatörü" olarak ilan ettiğini açıklaması satışların bu sabah da devam etmesine neden oldu. Diğer yandan, Yuan'ın 7'nin seviyesinin üzerine zayıflaması, ABD'nin bu açıklamayı sembolik olarak yapmasına neden olmuş olabilir ki halihazırda ekonomik olarak alınan birçok karar uygulanıyor.

Piyasanın bu açıklamaya ilk negatif tepkisinin ardından, Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) her gün açıkladığı referans kur seviyesinin analist tahminlerinden biraz daha güçlü gerçekleşmesi off shore Yuan'ın değer kazanmasına ve borsaların kayıplarını azaltmasına neden oldu.

Açıklanan referans kur, Banka'nın off- shore Yuan'ın daha fazla değer kaybetmesini, dolayısıyla on shore Yuan ile farkın açılmasını istemediğini gösteriyor.

ABD'nin resmi açıklamasının ardından satıcılı seyreden ABD vadeliler, PBoC etkisiyle bir miktar artıya geçtiler. Ancak, kayıplar azalsa da Asya borsalarında satıcılı görüntü sürdü.

Öte taraftan, Yuan'ın değer kazanmasıyla birlikte gelişmekte olan ülke para birimleri de hafif artıdalar."