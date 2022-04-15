Çin'den zorunlu karşılık hamlesi: Bu yıl ilk kez...

Çin hükümetinin ekonominin desteklenmesi için zorunlu karşılık oranının indirilebileceği yönünde verdiği işaretin ardından Çin Merkez Bankası bu yıl ilk kez zorunlu karşılık oranlarını indirdi.

Çin MB zorunlu karşılık oranında 25 baz puanlık indirime gitti. 25 Nisan tarihinden geçerli olacak bu zorunlu karşılık indirimi ile piyasaya 530 milyon yuan likidite sağlanacak.

Citigroup, Çin MB'nin zorunlu karşılıklarda 50 baz puanlık bir indirime gitmesini ve piyasalara 1,1 triyon yuana yakın likidite sağlamasını bekliyordu.

Çin MB açıklamasında bazı küçük bankalar için zorunlu karşılık oranlarında 25 baz puan daha indirim yapılacağı da belirtildi.

Merkez Bankası yaptığı açıklamada, para politikasının ihtiyatlı olmaya devam edeceğini ve sel gibi teşvikler sağlamanın başvurulacak son çare olacağını da tekrarladı.

Likiditeyi makul şekilde bol tutmayı sürdüreceklerini ifade eden Çin MB, yapılan indirim sonrası finansal kuruluşlar için ortalama zorunlu karşılık ornanının yüzde 8,1 olacağını da belirtti.