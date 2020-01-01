Çin'den zorunlu karşılıklarda yeni indirim

01 Ocak 2020

Çin Merkez Bankası (PBOC) tüm bankaların rezerv karşılığı olarak tutması gereken miktarı düşürdü. Böylece yavaşlayan ekonomiyi canlandırmak isteyen banka sisteme 800 milyar yuan (114.91 milyar dolar) civarında likidite sağlanacak.

PBOC'nin intenret sitesinde çarşamba günü yer alan açıklamaya göre bankaların zorunlu karşılık oranını 6 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere 50 baz puan indirdi. Büyük bankalar için ZK seviyesi yüzde 12.5'e inmiş oldu.

Çin'de yaklaşık 30 yılın en zayıf büyüme serisini kaydedilirken, PBOC 2018 başından bu yana bankalara daha fazla fon sağlamak için sekiz kere ZK indirimine gitti.

Birçok yatırımcı destek için Pekin'den yakın zamanda daha fazla teşvik açıklamasını bekliyor. Son veriler iyileşme gösterse ve Pekin ile Washington'ın uzun süredir devam eden ticaret savaşında tansiyonu düşürme konusunda anlaşmış olsa da analistler her ikisinin de sürdürülebilir olduğundan emin değil.

Başbakan Li Keqiang Aralık sonundaki bir konuşmasında otoritelerin küçük şirketler için finansman maliyetlerini düşürmeye yönelik daha fazla teşvik düşündüğünü belirterek hızlı bir indirim beklentilerini artırmıştı. Li, söz konusu teşvikler arasında ZK indirimlerinin de olduğunu söylemişti.

PBOC'nin açıklamasında küçük ve orta ölçekli bankaların son dönemde serbest kalan fonlardan yaklaşık 120 milyar dolar alacağı belirtildi.