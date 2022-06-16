Çin'in, ABD Hazine kağıdı stoğu 12 yılın dibinde

Çin'in elindeki ABD Hazine kağıdı miktarı Nisan ayında Mayıs 2010'dan bu yana görülen en düşük seviyeye indi.

Çinli yatırımcılar Fed yetkilileri enflasyonu düşürmek için büyük faiz artırımına gitme sinyalleri verdiklerinden bu yana ellerindeki ABD Hazine kağıdı miktarını azaltıyorlar.

Nisan ayında Çin'in elindeki ABD Hazine kağıdı tutarı 36,2 milyar dolar azalarak 1 trilyon 39 milyar dolara geriledi. Mayıs 2010'da bu rakam 843,7 milyar dolar seviyesindeydi.

Japonya'nın elindeki ABD Hazine kağıdı miktarı da Nisan ayında Ocak 2020'den bu yana örülen en düşük seviyeye indi.

Mart ayında 1 trilyon 232 milyar dolar tutarında ABD Hazine kağıdı tutan Japon yatırımcılar bu miktarı 1 trilyon 218 milyar dolara indirdiler.

Yabancıların elindeki ABD Hazine kağıdı tutarı Nisan'da 7 trilyon 455 milyar dolar ile Nisan 2021'den bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi.