Çin'in elindeki ABD tahvilleri 18 yılın en düşük seviyesinde

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ABD’nin yeni uluslararası sermaye verileri, Çin’in Hazine tahvillerindeki ağırlığının haziranda yeniden belirgin biçimde azaldığını gösterdi. Mayıstaki kısa süreli artışın ardından Çin’in portföyü bir ayda 25,9 milyar dolar küçülürken yıllık gerileme 98 milyar dolara ulaştı.

Haziranda 25,9 milyar dolarlık düşüş

ABD Hazine Bakanlığı verilerine göre Çin’in elindeki ABD Hazine tahvilleri mayıs ayında 659,3 milyar dolar seviyesindeydi. Haziranda bu tutar 633,4 milyar dolara geriledi. Böylece yalnızca bir ayda yaklaşık yüzde 3,9’luk düşüş gerçekleşti.

Yeni seviye aynı zamanda Eylül 2008’den bu yana görülen en düşük düzeye işaret ediyor. Çin’in ABD tahvili varlığı geçen yılın haziran ayında 731,4 milyar dolar seviyesindeydi. Son bir yıldaki azalma böylece 98 milyar dolara, oransal olarak ise yüzde 13’ün üzerine çıktı.

Mayıs ayında portföyün 651,1 milyar dolardan 659,3 milyar dolara yükselmesi düşüş eğiliminde kısa süreli bir ara yaratmıştı. Haziran verisi ise bu artışın devam etmediğini ve Çin’in ABD tahvillerindeki ağırlığının yeniden gerilediğini gösterdi.

Çin hâlâ üçüncü büyük yabancı sahip

Gerilemeye rağmen Çin, ABD Hazine tahvillerini en fazla elinde bulunduran yabancı ülkeler arasında üçüncü sıradaki yerini koruyor. Haziran sonunda Japonya’nın portföyü 1 trilyon 116,7 milyar dolar, İngiltere’nin portföyü ise 939,9 milyar dolar olarak hesaplandı.

Ancak düşüş yalnızca Çin ile sınırlı kalmadı. Japonya’nın ABD tahvili varlığı bir ayda 1 trilyon 143,1 milyar dolardan 1 trilyon 116,7 milyar dolara, İngiltere’nin varlığı ise 948,6 milyar dolardan 939,9 milyar dolara indi.

Tüm yabancı yatırımcıların elindeki ABD Hazine tahvillerinin toplam değeri de mayıstaki 9 trilyon 371,1 milyar dolardan haziranda 9 trilyon 299 milyar dolara geriledi. Buna karşılık toplam yabancı tahvil varlığı geçen yılın aynı döneminin hâlâ yüzde 2,3 üzerinde bulunuyor.

ABD'ye para girişi devam etti

Tahvil stoklarındaki düşüş, yabancı yatırımcının ABD varlıklarından toplu biçimde uzaklaştığı anlamına gelmiyor. Haziran ayındaki işlem verileri, ABD Hazine tahvillerine net 6,8 milyar dolarlık yabancı sermaye girişi gerçekleştiğini gösteriyor. Mayıs ayında bu tutar 56,6 milyar dolar düzeyindeydi.

Aynı dönemde ABD şirket tahvillerine 35,6 milyar dolar, Amerikan hisse senetlerine ise 181,4 milyar dolar net giriş kaydedildi. ABD’ye toplam net sermaye girişi haziranda 133,5 milyar dolar olurken mayıs ayındaki 131,5 milyar doların üzerine çıktı.

Bu tablo, ABD tahvil piyasasındaki ülke bazlı hareketlerle Amerikan finansal varlıklarına yönelik genel yabancı talebin birbirinden ayrılması gerektiğini gösteriyor. Çin’in tahvil portföyü küçülürken diğer ABD varlıklarına yönelik küresel para akışı devam ediyor.

Veride saklama hesabı ayrıntısı önemli

ABD Hazine Bakanlığı ülke bazındaki rakamların yorumlanmasında önemli bir sınırlamaya da dikkat çekiyor. Verilerin büyük bölümü ABD merkezli saklama kuruluşları ve aracı kurumlardan toplanıyor. Tahviller başka ülkelerdeki saklama hesaplarında tutulduğunda gerçek nihai sahibin ülkesi istatistiklere birebir yansımayabiliyor.

Bu nedenle Çin’in portföyündeki düşüş uzun vadeli eğilimi göstermesi açısından önem taşısa da tek aylık değişimi doğrudan belirli bir siyasi karar veya satış stratejisine bağlamak mümkün değil. Haziran verisinin gösterdiği en net sonuç, Çin adına kaydedilen ABD Hazine tahvili varlığının 18 yılın en düşük seviyesine gerilemiş olması.