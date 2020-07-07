Çin’in en büyük yonga üreticisi 6.6 milyar dolarlık hisse satacak

07 Temmuz 2020

Çin’in kendine yetme politikası kapsamında önemli oyunculardan olan ve son birkaç gün içinde hisselerinin değerini yüzde 26, sene başından bu yana ise yüzde 200’ün üzerinde artıran yonga üreticisi SMIC'in 6.6 milyar dolarlık hisse satacağı açıklandı.

Şirketin ilk planladığı miktarın yaklaşık iki katı olarak açıklanan 6.6 milyar dolarlık hisse satışının, SMIC’in daha yüksek teknolojiye sahip olan rakipleri TSMC ve Samsung Electronics ile rekabet yeteneğini artırması planlanıyor.

Yatırım bankaları SMIC’in satacağı hisse senedi adedini yüksek talep sebebiyle 252 bin 843 adet artırmayı teklif ederken, SMIC’in teklifi kabul etmesi durumunda şirketin elde edebileceği miktarı 7.59 milyar dolara yükselecek.

Yapılacak olan satış Çin’de, Çin Tarım Bankası’nın 22 milyar dolarlık satışından sonra, son 10 yılın en büyük hisse satışı olacak.

SMIC’ten yapılan açıklamada, firmanın Çin Bilim ve Teknoloji Yenilik Kurulu ya da a-kamuya açık teknoloji firmalarının yer aldığı Nasdaq benzeri bir girişim olan Star Kurulu’na kaydedileceği duyuruldu.