Çin'in ihracat verisi küresel piyasalara moral verdi

07 Mayıs 2020

ABD'de dün açıklanan özel sektör istihdam rakamlarının ekonomiye ilişkin ortaya koyduğu karamsar tablonun etkisi ile Wall Street'te yaşanan aşağı hareket bugün ABD vadeli endekslerine yansımadı. Bu sabah Çin'den gelen sürpriz ihracat artışı haberleri piyasalara moral oldu. Çin'in ihracatının nisanda beklenmedik şekilde artış göstermesi ABD vadeli endekslerine yükseliş getirdi. Haber sonrası ABD vadeliler yüzde 1'in üzerinde prim yaparken Avrupa borsaları da artıda açıldı. Asya borsalarında ise karışık bir seyir izlendi.

Avrupa borsaları, güne alıcılı başladı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,6 değer kazanarak 336 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,6 artarak 10.671 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 5.877 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 primle 6.713 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 kazançla 4.457 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,6 artışla 17.265 puan oldu.

Petrol fiyatları ABD'den gelen stok verisiyle toparladı

Dün 30 doların üzerinde güne başlayan brent petrol, arz bolluğu nedeniyle 28 dolara kadar çekilmişti. ABD Enerji Bakanlığı'nın dün açıkladığı verilerin petrol stoklarında piyasaların endişe ettiği kadar bir artış olmadığını ortaya koyması ve Çin'in ihracatının Nisan ayında arttığının açıklanması uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarına destek veriyor. Brent petrolü bu sabah saatlerinde yeniden yükselişe geçerek 29,90 dolar seviyelerinde. Haziran vadeli Batı Teksas petrolü ise 24,20 dolar/varilden işlem görüyor.

İngiltere Merkez Bankası faiz değiştirmedi

İngiltere Merkez Bankası bugünkü toplantısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0.1'de tuttu.

Banka ayrıca toplam tahvil alım hedefini de değiştirmeyerek 645 milyar sterlinde bıraktı.

S&P Türkiye'nin notunu teyit etti

Öte yandan uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, Türkiye'nin yabancı ve yerel para cinsinden kredi notlarını B+ ve BB- olarak teyit etti ve görünümü 'durağan' olarak belirtti.

S&P, Türk ekonomisinin bu yıl yüzde 3,1 daralmasını ve 2021'de yüzde 4,2 büyümesini bekliyor.

Dün uluslararası yatırımcılarla düzenlenen telekonferansta sunum yapan Bakan Albayrak, G20 ile swap görüşmelerinin sürdüğünü belirterek, "Birden fazla anlaşma olabilir" dedi. Albayrak, “En kötü senaryoda ekonomik aktivite ikinci yarıda normale dönecek” ifadelerine yer verdi.

ABD'de Çin'e yönelik virüs eleştirileri sürüyor

ABD, virüs salgınına erken müdahale konusunda eleştirdiği Beijing'e karşı cezai

eylemleri değerlendirirken, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo dün Çin'e yönelik sert

eleştirisini tekrarladı.

ABD Başkan Donald Trump dün yaptığı açıklamada, Çin'in, koronavirüs küresel olarak

yayılmadan önce Ocak ayında imzaladığı Birinci Aşama ticaret anlaşması kapsamında

yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini yakından izlediğini söyledi.

Günün Ajandası

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları