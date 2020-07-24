Çin'in konsolosluk misillemesi borsaları düşürdü

24 Temmuz 2020

ABD'nin Çin konsolosluğunu kapatma hamlesine Çin'den cevap gelmesi ve ABD'de işsizlik maaşı başvurularında aylar sonra yaşanan artış dünya borsalarına satış getirdi. Dün ABD borsalarının ekside kapatmasının ardından ABD vadelileri ve Asya borsalarının neredeyse tamamında kırmızı ekranlar görülüyor.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 1.3 gerilerken Çin borsalarında yüzde 2'nin üzerinde değer kayıpları yaşanıyor. Japonya'nın Nikkei endeksinde tatil nedeniyle işlem yapılmazken Nikkei borsası vadeli işlemleri de ekside seyrediyor. ABD vadelilerinde ise yüzde 0,5 civarında kayıplar söz konusu...

Yurt içinde dolar/TL haftanın son gününe 6,84 seviyesinden başlarken, euro/TL 7,94 seviyesinden açıldı.



Euro yaklaşık iki yılın zirvesine yakın

Euro baskı altındaki dolar karşısında 21 ayın zirvesine tırmanırken altın tarihi zirveye yakın işlem gördü. Avrupa Birliği'nin (AB) koronavirüs yardım paketi üzerinde anlaşması euronun 2018 yılı sonundan beri gördüğü en yüksek seviyeye yükselmesini sağladı. Bugün 1.1611 dolardan işlem gören euronun hafta başından bu yana değer kazancı yüzde 1.6'yı buldu. Eurodaki yükselişe paralel doların hafta başından bu yana kaybı yüzde 1.4 oldu. Dolar endeksi bulunduğu 94.645'ten kapanırsa art arda beşinci defa haftalık bazda gerilemiş olacak.

Petrolde ABD-Çin gerilimi yükselişi frenledi

Petrol fiyatları doların iki yılın en düşük seviyesine gerilemesiyle birlikte yükseldi,

ancak koronavirüs vakalarındaki artışı nedeniyle talebin düşeceği endişeleri ve ABD-Çin

gerilimi yükselişi sınırladı.



Doların diğer para birimlerine karşı değer kaybetmesi petrol gibi fiyatı dolar üzerinden

belirlenen emtiaların diğer para birimleri karşısında ucuzlamasına neden olduğu için genelde

yatırımcıların alım yapmasına neden oluyor.



Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı %0.4 artışla 43.46 dolar seviyesine yükseldi.

ABD hafif ham petrolü %0.3 artışla 41.19 dolar seviyesine yükseldi.

Altın fiyatları 1.900 dolara yaklaşıyor

Altın üç aydan uzun süredir yaşanan en büyük haftalık artışla son dokuz yılın en yüksek

seviyesine yaklaştı. Dolardaki düşüş ve koronavirüsün ekonomik etkileri nedeniyle piyasaya para süren yardım paketlerinin enflasyona yol açacağı beklentisi altının yükselmesine neden oluyor.



Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.1 yükselerek 1,889.24 dolar seviyesine yükseldi. Altın fiyatları Perşembe günü 2011 yılı Eylül ayından bu yana en yüksek seviye olan 1,897.16 dolar seviyesini görmüştü.



Altın hafta başından beri %4'ten fazla değer kazanırken, 2011 sonundan bu yana haftalık

bazda en uzun kesintisiz yükselişi kaydetmeye hazırlanıyor.

GÜNÜN AJANDASI

Almanya, temmuz ayı imalat ve hizmet sektörü PMI

Euro Bölgesi, temmuz ayı imalat ve hizmet sektörü PMI

İngiltere, temmuz ayı imalat ve hizmet sektörü PMI

ABD, temmuz ayı imalat ve hizmet sektörü PMI

ABD, haziran ayı yeni konut satışları