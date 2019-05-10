Çin'in korktuğu başına geldi

10 Mayıs 2019

ABD Başkanı Donald Trump, 200 milyar dolarlık Çin ürününe yönelik gümrük vergisini Türkiye saatiyle 07:01 itibariyle yüzde 25'e çıkarırken, Pekin misilleme yapacağını belirtti.

Ticaret anlaşmasını kurtarmak için görüşmeler yürüten ABD ve Çin arasındaki gerilim arttı. Çin Ticaret Bakanlığı ABD'nin kararını "derin üzüntüyle karşıladıklarını" ve gerekli karşı tedbirleri alacaklarını açıkladı.

Gümrük vergisi artışı, dünyanın en büyük iki ekonomisi olan ABD ve Çin arasındaki 10 aylık ticaret savaşını sona erdirmeyi amaçlayan anlaşmayı kurtarmak için iki ülkenin müzakerecileri arasında iki günlük görüşmelerin yapıldığı sırada geldi.

Çin Başbakan Yardımcısı Liu He, dün ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ve ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile görüşmelerde bulundu ve görüşmelerin bugün de devam etmesi bekleniyor.

Çin Ticaret Bakanlığı, müzakerelerin devam ettiğini ve "ABD'nin Çin'in orta noktada buluşmasını, ortak çaba sarf etmesini ve meseleyi işbirliği ve istişare yoluyla çözmesini umduğunu" belirtti.

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birimi'nin (CBP) verdiği bilgiye göre bu gümrük vergisi artışı bugün TSİ 07:01'den sonra Çin'den ABD'ye giden kargolara uygulanıyor. Buna göre daha önce yola çıkan ürünler başlangıçtaki yüzde 10 vergi oranına tabi olacak.

Kaynak: Reuters