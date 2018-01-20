Çinli dev Türkiye'nin altyapısına talip

20 Ocak 2018

Dünyanın önde gelen finans ve bankacılık devlerinden Bank of China'nın (BOC) Türkiye iştirakinin Genel Müdürü Ruojie Li, Çin’in, Bir Kuşak, Bir Yol girişiminde en önemli ülkelerden olan Türkiye’deki altyapı yatırımlarının finansmanına talip olduklarını belirtti.

Bankanın yatırım stratejisi, Türkiye ve küresel ekonominin görünümüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Li, BOC'un Türkiye'deki uzun vadeli varlığının sadece Türk ekonomisini değil, aynı zamanda girişimin bir parçası olan diğer ülkelerin ekonomilerini de destekleyeceğine inandıklarını anlattı.

Yatırım kararında İpek Yolu etkisi

Çin'in "Bir Kuşak, Bir Yol" girişiminin Türkiye'ye yatırım kararı almalarında en önemli etken olduğunu belirten Li, "Çin, Türkiye'nin ikinci büyük ticaret ortağıdır. Çin ile Türkiye arasındaki ikili ticaret, yatırım hacmi ve diplomatik ilişkilerin son yıllarda iki hükümetin büyük çabalarıyla kademeli olarak artmaya devam ettiğini gözlemliyoruz. BOC'nin Türkiye operasyonlarına hazırlanması, Çin ve Türk hükümetleri tarafından memnuniyetle karşılandı ve teşvik edildi. Genç bir nüfusa sahip olmak, Türkiye'nin önümüzdeki 10 yılda giderek büyüyen bir ekonomiye sahip olacağı anlamına geliyor. Bir banka için büyüyen bir ekonomi, iş fırsatları için doğru yerdir" dedi.

Bankacılık izni öncesi 2,5 milyar dolarlık finansman

"BOC, küresel ağını ve finansal gücünü kullanarak Türkiye'nin büyümesine katkıda bulunmak için burada” ifadesini kullanan Li, "Bankacılık iznini almadan önce bile, 2011-2016 arasında, BOC grubu Türkiye'de yerel projeler ve kurumsal müşteriler için 2,5 milyar dolarlık bir finans sağladı. BOC'nin Türkiye'de operasyonları, yerel bankacılık sektörüne benzersiz hizmet ve ürünler sunarak, söz konusu sektörü çok daha çeşitlendirecek ve dinamik hale getirecek" şeklinde değerlendirmede bulundu.

"Türkiye'deki varlıklarımızı artırabiliriz"

Türkiye'de sıfırdan bir banka kurarak faaliyet göstermeyi tercih ettiklerini ifade eden Li, bankanın kredi risk yönetimi kuralları çerçevesinde Türkiye'deki kredi portföyünü hızlı ve sağlıklı bir şekilde artırmak için agresif bir plana sahip olduklarını söyledi. Li, doğru birleşme ve devralmalar yoluyla Türkiye'deki varlıklarını artırma seçeneğinden vazgeçmeyeceklerini de belirtti.

Ruojie Li, Çin’in, "Bir Kuşak, Bir Yol" girişimin bir parçası olan ülkelerdeki enerji, telekomünikasyon, demir yolu ve limanlar gibi altyapı yatırımlarını finanse etmek istediğini aktardı.

Li, Türkiye ekonomisinin ve paydaşlarının şoklara karşı oldukça dirençli olduğunu, ülkede üretim ve ekonomik faaliyetlerin sürekliliğini gözlemlediklerini belirterek, küresel piyasalara ve Türkiye ekonomisinin yapısına bağlı olarak, son yıllarda Türkiye ekonomisinde bir miktar dalgalanma olduğunu ifade etti. Li, artan nüfusun tüketim kapasitesinin ve devam eden ekonomik reformların, gelecek 10 yılda ekonomik büyümeyi destekleyeceğini düşündüklerini kaydetti.

Çin sermayeli yerleşik Türk bankası

Geçen yılı BOC olarak Türkiye'deki operasyonlarını hazırlamak için geçirdiklerini aktaran Li, sözlerini şöyle tamamladı:

"Aralık 2016'da gerekli sermaye şartı olan 300 milyon dolar sermayemizi getirdik. Ocak 2017'de şirketimizin tescilini yaptırdık. Faaliyet için hazırlıkarımızı tamamladıktan sonra BDDK'ya faaliyet izni başvurusunda bulunduk ve geçen ay bunu da aldık. Bu yıl da, Türkiye'de müşterilerine hizmet veren ve Türkiye ile Çin'i birbirine daha çok yaklaştıran Çin sermayeli yerleşik bir Türk bankası olarak faaliyetlerimize devam edeceğiz.”

Türkiye finansal piyasasında ilk Çinli banka

BOC, 1912'de kuruldu. Banka 1912-1949 yılları arasında ülkenin merkez bankası, uluslararası döviz bankası ve ihtisaslaşmış uluslararası ticaret bankası olarak hizmet verdi. 1949’dan sonra Çin'in döviz işlemlerini yönetmekle görevlendirildi ve ülkenin dış ticaretinin gelişimine ve ekonomik altyapısına destek verdi.

Banka 1994'de tamamen devlete ait bir ticari bankaya dönüştü.

İstanbul'da 2011'de temsilcilik ofisi açan BOC, Türkiye finansal piyasasına giren ilk Çinli banka oldu.

Kaynak: AA