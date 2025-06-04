Çip devi Nvidia, Microsoft’un tahtını devraldı

ABD merkezli teknoloji şirketi Nvidia, hisse senetlerindeki yüzde 3’lük artışla piyasa değerini 3,45 trilyon dolara yükseltti. Bu değerle Nvidia, 3,44 trilyon dolarda kalan Microsoft’u geride bırakarak dünyanın en değerli halka açık şirketi unvanını yeniden kazandı.

Nvidia hisseleri dün 141,40 dolara kadar yükselirken, şirketin hisseleri son bir ayda yaklaşık yüzde 24 oranında değer kazandı. Nvidia, daha önce 24 Ocak 2024 tarihinde kısa bir süreliğine de olsa dünyanın en değerli şirketi olmuştu.

Yapay zekâya olan talep ve çip sektöründeki güçlü performans, Nvidia’nın liderliğini desteklemeye devam ediyor. Salı günü Broadcom hisseleri yüzde 3, Micron Technology yüzde 4 artarken, çip şirketlerini izleyen VanEck Semiconductor ETF de yüzde 2 yükseldi.

Nvidia, 2024 Haziran ayından bu yana piyasa değeri sıralamasında Apple ve Microsoft ile sık sık yer değiştiriyor. Analistlere göre şirketin yapay zekâ çiplerine yönelik güçlü talebi, bu liderliğin kalıcı olmasını sağlayabilir.