Çip hisselerindeki satışlar Asya borsalarında kaybı büyüttü

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Japonya dışındaki Asya-Pasifik hisselerini izleyen geniş kapsamlı endeks, perşembe gününün erken işlemlerinde yüzde 1,7 geriledi. Satışların merkezinde yapay zekâ ve bellek çipi üreticileri yer aldı.

Güney Kore’de KOSPI yüzde 6,3 düşerken Samsung Electronics hisseleri yüzde 8, SK Hynix hisseleri yüzde 11 değer kaybetti. Japonya’da Nikkei 225 yüzde 3, Tayvan’da Taiex yüzde 0,5 geriledi.

Hong Kong’un Hang Seng Endeksi yüzde 1,2 yükselerek bölgeden ayrıştı. Çin ana karası ve Avustralya piyasalarında ise kayıplar yüzde 1’in altında kaldı.

KOSPI’de satış sertleşti

Güney Kore piyasasındaki kayıp, önceki işlem gününde yaşanan yüzde 6,2’lik yükselişin önemli bölümünü geri aldı. Endeksin Samsung Electronics ve SK Hynix gibi büyük yarı iletken şirketlerine yüksek ölçüde bağımlı olması, şirket hisselerindeki hareketin piyasaya hızla yayılmasına neden oldu.

Güney Kore Merkez Bankası da politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 2,75’e çıkardı. Banka böylece yaklaşık üç buçuk yıl sonra ilk kez faiz artırımına gitti.

Kararın piyasa beklentileriyle büyük ölçüde uyumlu gelmesine rağmen sıkılaşma adımı, zayıflayan Güney Kore wonu ve enflasyon baskısı nedeniyle hisse piyasasındaki dalgalanmayı artırdı.

TSMC bilançosu bekleniyor

Yatırımcıların odağında dünyanın en büyük ileri teknoloji çip üreticilerinden Taiwan Semiconductor Manufacturing Company’nin ikinci çeyrek sonuçları bulunuyor.

TSMC’nin nisan-haziran dönemindeki net kârının yıllık yüzde 59 artması ve şirketin üst üste beşinci çeyrekte rekor kâr açıklaması bekleniyor. Güçlü tahminlere rağmen teknoloji hisselerindeki fiyatlamalar, yatırımcı beklentilerinin oldukça yükseldiğini gösteriyor.

Çip üretim ekipmanları şirketi ASML, 2026 yılı satış tahminini yükseltmesine ve üretim kapasitesini genişleteceğini açıklamasına rağmen önceki günü yüzde 0,4 kayıpla tamamladı. Piyasa, güçlü finansal sonuçlardan çok beklentilerin ne ölçüde aşılacağına odaklanıyor.

Enflasyon tahvilleri destekledi

ABD’de haziran ayı üretici fiyatlarının aylık yüzde 0,3 gerilemesi, tüketici enflasyonunun ardından fiyat baskısının zayıfladığına yönelik ikinci sinyali verdi. Yıllık üretici enflasyonu yüzde 5,5 olurken çekirdek gösterge aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 4,7 arttı.

Verilerin ardından ABD Merkez Bankası’nın temmuz toplantısında faiz artırma ihtimali yüzde 43 seviyesinden yüzde 10’a kadar geriledi. Hisse piyasalarındaki satışa karşılık tahvil fiyatları destek buldu.

ABD’nin iki yıllık tahvil faizi yüzde 4,1493 seviyesinde bulunurken 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,5593 civarında seyretti. Dolar endeksi 100,48 düzeyinde kalırken dolar, Japon yeni karşısında 162,08 seviyesinden işlem gördü.

Petrol riski yeniden büyüyor

Orta Doğu’daki çatışmaların yoğunlaşması ve enerji sevkiyatına ilişkin kaygılar, Asya borsaları üzerindeki ikinci baskı unsurunu oluşturdu. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,6 yükselerek 85,45 dolara çıktı.

Brent petrolün haftalık yükselişi yüzde 12’ye yaklaşırken enerji ithalatına bağımlı Japonya, Güney Kore ve Hindistan açısından maliyet baskısı yeniden gündeme geldi. Yükselen petrol fiyatları, ABD enflasyonundaki son gerilemenin kalıcı olup olmayacağına ilişkin belirsizliği de artırıyor.

Piyasalar günün devamında TSMC bilançosunu, Samsung Electronics ve SK Hynix hisselerindeki hareketi, petrol fiyatlarını ve Güney Kore wonunun seyrini izleyecek. ABD Merkez Bankası’nın faiz patikasına yönelik beklentiler de teknoloji hisselerinin yönünde belirleyici olacak.