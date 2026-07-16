Çip satışlarındaki güçlenme TSMC’de kâr rekoru getirdi

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

TSMC’nin ikinci çeyrek net kârı yapay zekâ çiplerine yönelik güçlü talebin desteğiyle yüzde 77,4 artarak 706,56 milyar Tayvan dolarına çıktı. Sonuç beklentiyi aşarken gelişmiş üretim teknolojilerinin gelirdeki payı yüzde 77’ye ulaştı.

Dünyanın en büyük sözleşmeli çip üreticisi TSMC, teknoloji hisselerinde satış baskısının arttığı bir dönemde beklentilerin üzerinde bilanço açıkladı.

Şirketin nisan-haziran dönemindeki net kârı geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 77,4 artarak 706,56 milyar Tayvan dolarına, yaklaşık 21,99 milyar dolara yükseldi.

Kâr beklentiyi aştı

Piyasanın net kâr beklentisi 632,6 milyar Tayvan doları seviyesindeydi. Gerçekleşen sonuç tahminin yaklaşık 74 milyar Tayvan doları üzerinde kaldı.

Net kâr yılın ilk çeyreğine göre de yüzde 23,4 arttı. Hisse başına seyreltilmiş kâr 15,36 Tayvan dolarından 27,25 Tayvan dolarına çıktı.

TSMC’nin ikinci çeyrek geliri yıllık yüzde 36 artışla 1 trilyon 270,38 milyar Tayvan dolarına ulaştı. Dolar bazındaki gelir yüzde 33,7 yükselerek 40,2 milyar dolar oldu.

Brüt kâr marjı geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 58,6 seviyesinden yüzde 67,7’ye çıktı. Faaliyet kâr marjı yüzde 49,6’dan yüzde 60,3’e, net kâr marjı ise yüzde 42,7’den yüzde 55,6’ya yükseldi.

Kapasite kullanımındaki artış ve üretim maliyetlerindeki iyileşme marjları destekledi. Yurt dışındaki fabrikaların daha düşük kârlılığı ise brüt marjdaki yükselişi sınırlayan unsurlar arasında yer aldı.

Yapay zekâ gelir payını değiştirdi

Yüksek performanslı bilgi işlem ürünleri, ikinci çeyrekte TSMC gelirlerinin yüzde 66’sını oluşturdu. Yılın ilk çeyreğinde yüzde 61 olan pay, yapay zekâ hızlandırıcılarına ve veri merkezi işlemcilerine yönelik siparişlerle yükseldi.

Akıllı telefon çiplerinin toplam gelir içindeki payı yüzde 22’ye geriledi. Nesnelerin interneti ürünleri yüzde 5, otomotiv çipleri yüzde 4 ve dijital tüketici elektroniği yüzde 1 pay aldı.

Yüksek performanslı bilgi işlem gelirleri önceki çeyreğe göre yüzde 20 arttı. Otomotiv gelirleri yüzde 15 yükselirken akıllı telefon platformundan elde edilen gelir yüzde 4 azaldı.

TSMC’nin Nvidia, Apple ve diğer büyük teknoloji şirketleri için ürettiği gelişmiş işlemciler, şirketi küresel yapay zekâ yatırımlarının merkezine yerleştiriyor. Son bilanço, veri merkezi harcamalarının çip üreticilerinin gelirlerine dönüşmeye devam ettiğini gösterdi.

İleri teknolojilerin payı yüzde 77

Yedi nanometre ve daha ileri üretim teknolojileri, toplam yonga levhası gelirlerinin yüzde 77’sini sağladı. Şirketin en yeni iki nanometre üretimi de ilk kez gelir dağılımında görünür hâle geldi.

İki nanometre teknolojisinin payı yüzde 3 olurken üç nanometre üretimi toplam gelirin yüzde 30’unu oluşturdu. Beş nanometrenin payı yüzde 33, yedi nanometrenin payı yüzde 11 olarak kaydedildi.

Üç nanometrenin payı yılın ilk çeyreğinde yüzde 25 düzeyindeydi. İkinci çeyrekte görülen 5 puanlık artış, en gelişmiş işlemcilere yönelik siparişlerin üretim karmasını hızla değiştirdiğini ortaya koydu.

İki nanometre üretiminin devreye alınması şirketin stok günlerini de artırdı. TSMC’nin stok devir süresi, yeni üretim teknolojisinin kapasite artışı nedeniyle 80 günden 87 güne yükseldi.

Kuzey Amerika payını büyüttü

Kuzey Amerika merkezli müşteriler, ikinci çeyrekte TSMC’nin toplam gelirinin yüzde 78’ini oluşturdu. Bir önceki çeyrekte bu oran yüzde 76, geçen yılın aynı döneminde yüzde 75 seviyesindeydi.

Asya-Pasifik bölgesinin payı yüzde 8, Çin’in payı yüzde 6, Japonya’nın payı yüzde 4 oldu. Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesi de toplam gelirden yüzde 4 pay aldı.

Çin merkezli müşterilerin payı geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 9’dan yüzde 6’ya geriledi. Kuzey Amerika’daki artış, yapay zekâ yatırımlarının büyük bölümünün ABD merkezli teknoloji şirketleri tarafından yürütüldüğünü gösterdi.

Müşteri dağılımındaki yoğunlaşma TSMC’nin yapay zekâ büyümesinden yararlanmasını sağlarken, ABD’deki yatırım harcamalarını ve coğrafi üretim kapasitesini de daha önemli hâle getiriyor.

Yatırım harcaması hızlandı

TSMC, ikinci çeyrekte 496 milyar Tayvan doları sermaye harcaması yaptı. Yatırım tutarı ilk çeyrekte 350,76 milyar Tayvan doları, geçen yılın aynı döneminde 297,22 milyar Tayvan doları seviyesindeydi.

Şirketin faaliyetlerinden sağladığı nakit 783,36 milyar Tayvan dolarına ulaştı. Sermaye harcamaları sonrasında oluşan serbest nakit akışı 287,36 milyar Tayvan doları oldu.

Nakit ve kısa vadeli finansal varlıklar 3 trilyon 518 milyar Tayvan dolarına yükseldi. Net nakit rezervi ise 2 trilyon 486,33 milyar Tayvan doları olarak hesaplandı.

TSMC, 2026 yılı için 52 milyar dolar ile 56 milyar dolar arasında sermaye harcaması planlıyor. Harcamanın aralığın üst bölümünde gerçekleşmesi beklenirken yatırımlar ileri üretim teknolojilerine, gelişmiş paketlemeye ve ABD’deki fabrikalara yönlendiriliyor.

Piyasalar bundan sonraki aşamada şirketin yapay zekâ siparişlerine, iki nanometre üretim artışına ve CoWoS paketleme kapasitesine ilişkin mesajlarını izleyecek.

TSMC’nin temmuz ayı satış verileri 10 Ağustos’ta açıklanacak. Şirketin ilk çeyrek için belirlediği hisse başına 7 Tayvan doları nakit temettüde hak kullanım tarihi 16 Eylül, kayıt tarihi 22 Eylül ve ödeme tarihi 8 Ekim olacak.