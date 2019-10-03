Citi: Boğa piyasasının sona erdiğini söylemek için çok erken
Citi, global hisse senetlerinde 2020 yılı sonuna kadar yüzde 9 daha artış beklendiğini ve 10 yıldır devam eden boğa piyasasının sona erdiğini söylemek için çok erken olduğunu söyledi.
Citi hisse senedi stratejistleri yayınladıkları yatırımcı notunda, global kar artış tahminlerinde cari yüzde 10 seviyesinin çok yüksek olduğuna inandıklarını belirterek, kar tahminlerinde aşağı yönlü revizyonlara için en kırılgan bölgelerin gelişmekte olan piyasalar ve Avrupa'nın göründüğünü vurguladı.
Stratejistler, piyasaların karşı karşıya oldukları en büyük risk faktörü olarak ise resesyon tehdidini işaret ettiler.