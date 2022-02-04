Citi, petrolde arz fazlası kaynaklı düşüş bekliyor
Citi Research analistleri, ikinci çeyrekte küresel petrol fiyatlarında arz fazlası kaynaklı düşüş öngörüyor.
Citi Research, küresel petrol piyasasında bu yılın ikinci yarısında arz fazlası oluşacağını öngördü ve yatırımcıların Aralık 2022 vadeli Brent petrolü kontratlarında aşağı yönlü pozisyon almaları tavsiyesinde bulundu.
Yılın ikinci çeyreğinden itibaren petrol stoklarında artışın başlayacağını öngören Citi analistleri, bunun gelecek 15-18 ay süreceğini tahmin ettiler.
ICE'de Aralık vadeli Brent petrolünün 83,55 dolar/varil seviyesinde işlem görmekte olduğunu belirten Citi analistleri, fiyatın yüzde 20, 16 dolar/varil aşağı gelebileceğini de ifade ettiler.
ICE'de Nisan vadeli Brent petrolü hali hazırda düne göre 45 cent artışla 91,56 dolar seviyesinde.