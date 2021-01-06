Citi: TCMB'nin adımları TL varlıkları destekleyecek

Citi, Türkiye ekonomisine ilişkin yayımladığı raporda Merkez Bankası'nın son adımlarının Türk varlıklarını kısa vadede destekleyeceği belirtildi. '2021 için 5 temel soru' adlı raporda, Türk varlıklarının 2021 performansını belirleyecek 5 sorunun cevaplanması gerektiğini belirten kurum, "teşvikle desteklenen toparlanma sonrası sırada ne var? Enflasyonda en kötüsü geride mi kaldı? İki faiz artışı ve sadeleşme sonrası TCMB sıkılaşması bitti mi, mali hedef ve politikalarda sırada ne var, uluslararası rezervler nasıl yerine konulacak?" sorularına yer verdi.Raporda Türkiye ekonomisinin pandemi şokunun ardından beklentilerden daha hızlı toparlandığı ancak bunun bir takım maliyetleri olduğu belirtildi. Açıklamada "Genişleyici politika duruşu ve güçlü kredi büyümesi iç talebi desteklerken oluşan fazla TL likiditesi uluslararası rezervlerde büyük kayba ve dolarizasyonda keskin artışa yol açtı. Bunun yanı sıra iç ve dış dengedeki kötüleşme, yeni ekonomi yönetiminin makroekonomik istikrarı yeniden tesis etmek için bazı olumlu adımlar atmasıyla sonuçlandı." ifadesi kullanıldı.

Yatırımcıların Türk varlıklarında kısa vadede olumlu algısının devam edeceğini öngören kurum "gelişen ülke varlıklarına ilginin tekrar artması ve Merkez Bankası'nın faiz artışıyla sadeleşme politikası Lira'yı ve tahvil piyasasını kısa vadede destekleyecek" ifadesine yer verildi.Talep yönetiminden arz tarafına kadar politikalarda değişim olmadıkça 2018 öncesi büyüme performansını yakalamanın zor olduğu belirtilirken "eğer yılın ilk yarısında risk priminde anlamlı düşüş devam etmezse enflasyon göstergelerimiz Merkez Bankası'nın daha fazla sıkılaşma yapmasının gerekebileceğini gösteriyor" dendi.Rezerv konusunda ise "Merkez Bankası'nın kurala dayalı bir mekanizması oluşturmadan önce sermaye akışları ve dolarizasyon sürecini izleyeceğini düşünüyoruz" açıklamasına yer verildi.