Citi, Türkiye'nin büyüme tahminini düşürdü
Citi, Türkiye'nin 2021 ekonomik büyüme tahminini yüzde 4'ten yüzde 3.4'e indirdi.
Citi, dış finansal koşulların sıkılaşmasıyla ikinci çeyrekte ekonomik faaliyetlerde düşüş öngörerek, Türkiye'nin 2021 ekonomik büyüme tahminini yaklaşık yüzde 4'ten yüzde 3.4'e indirdi.
TL'de son dönemde yaşanan değer kaybının ardından Citi, Türkiye'nin yıl sonu enflasyon tahminini de yüzde 11.7'den yaklaşık yüzde 15'e yükseltti.
Citi, Türkiye'de enflasyon görünümü, sermaye girişlerinde "belirgin iyileşme" gözlenmedikçe bu yıl faiz indirimi için koşulların oluşacağını düşünmediğini açıkladı.